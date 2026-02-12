‘최초 美 유학생’ 유길준의 서유견문 교정본, 국가유산 됐다

국가유산청이 ‘서유견문 필사 교정본’을 국가등록문화유산으로 등록했다고 12일 밝혔다.
서유견문 필사 교정본은 한말 정치가이자 사상가인 유길준이 미국 유학 당시의 경험을 국한문혼용체로 기록한 ‘서유견문’의 교정 원고본이다.
유길준은 조선 최초의 미국 유학생으로 잘 알려져 있다. 서유견문은 서양 각국의 지리, 역사, 행정, 풍속 등을 20편에 걸쳐 근대식 백과사전식으로 정리한 소개서로 19세기 조선인의 시각에서 세계정세와 서양 문물을 이해할 수 있는 중요한 자료다.
교정본에는 검은색과 붉은색 먹으로 글자를 교정하거나 문장을 다듬고 내용을 수정한 흔적이 남아 있어, 교정 과정과 인쇄 이전의 원문 상태를 확인할 수 있다. 역사학, 서지학 연구에 중요한 가치를 지닌다.
국가유산청은 이번에 등록한 서유견문 필사 교정본이 체계적으로 보존∙활용될 수 있도록 해당 지방자치단체 및 소유자(관리자)와 적극 협력할 계획이다. 또한 앞으로도 다양한 분야의 근현대문화유산을 꾸준히 발굴·등록 국민과 함께 향유할 수 있도록 적극행정을 계속 추진해 나갈 계획이다.
