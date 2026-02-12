이찬원, 봄날에 울려퍼질 ‘찬가’…5월 서울서 앵콜콘

가수 이찬원이 전국투어의 피날레를 서울에서 장식한다.

‘2025-2026 이찬원 콘서트 ‘찬가 : 찬란한 하루’의 서울 앙코르 공연이 오는 5월 9일부터 10일까지 양일간 KSPO DOME(올림픽 체조경기장)에서 개최되며, 전국투어의 대미를 장식할 예정이다.

지난해 12월 서울을 시작으로 대구, 인천, 부산, 진주, 광주, 대전을 거친 이번 투어는 전국 각지의 팬들과 만나며 뜨거운 호응을 얻었고, 서울 앙코르 공연을 통해 대단원의 막을 내린다.

투어의 대미를 장식하는 이번 콘서트가 최정상급 아티스트들이 무대에 서온 KSPO DOME(올림픽 체조경기장)에서 진행돼 더욱 기대를 모은다. 2024년 전국투어 ‘찬가’ 이후 다시 한 번 KSPO DOME 무대에 오르는 이찬원은 변함없는 인기를 다시금 실감케 한다.

이번 공연에서는 돌출 무대를 활용하여 관객들과 더욱 가까이 호흡한다. 또한, 지난해 10월 20일 발매된 두 번째 정규 앨범 '찬란'의 신곡 무대를 비롯해 다채로운 곡들로 구성된 풍성한 세트리스트가 준비된다. 티켓은 오늘(12일) 저녁 8시 예스24 티켓을 통해 오픈된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]