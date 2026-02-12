제이세라, 신곡 ‘한 사람을 잃고서’ 16일 공개…알고보니혼수상태 콜라보

가수 제이세라(J-CERA)와 알고보니혼수상태의 감성 콜라보가 완성됐다.

‘언제나 사랑해’, ‘사랑시 고백구 행복동’, ‘사랑의 바보’ 등의 곡으로 사랑받고 있는 제이세라가 오는 16일 새 싱글 ‘한 사람을 잃고서’를 발표한다.

신곡은 쓸쓸한 EP 사운드로 시작되며, 그 후 사랑했던 사람을 추억하듯이 담담한 보컬이 이어진다. 1절은 오로지 보컬의 감성을 위해 절제된 편곡이 인상적이며, 간주를 지나 2절부터 보컬의 감정선은 울먹임으로 변하며 듣는 이의 몰입감을 끌어올린다.

‘한 사람을 잃었다 그 사람이 너무 그립다 / 늦어버린 후회가 내 발을 묶는다 / 그래 나 아직 여기야’라는 노랫말처럼 마치 사랑했던 사람의 집을 찾아 가듯이 그리움의 감성을 섬세하게 표현했다.

방송계와 음악계를 넘나들며 다양한 장르로 왕성한 활동을 펼치고 있는 작곡듀오 알고보니혼수상태와 감성적인 선율의 작곡가 최철훈이 의기투합해 한편의 드라마 같은 감성의 곡을 완성했다.

2010년 싱글 ‘론리 나잇’(Lonely Night)으로 가요계 데뷔한 제이세라는 OST와 싱글 발표 등 꾸준히 신곡 활동을 통해 팬들과 끊임없이 음악적 소통을 이어오고 있다.

음원 제작 관계자는 “꾸준히 발라드곡을 발표해오며 실력파 가수로 인정을 받은 제이세라가 이별의 감정을 담담하게 써내려가는 테마를 잘 살려낸 가창력을 선보였다”고 신곡에 대한 관심을 당부했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]