“큰 성공 거둘 것” 베이비돈크라이, 英 ‘NME 100’ 선정

그룹 Baby DONT Cry(베이비돈크라이)가 영국 NME가 꼽은 올해 주목해야 할 신예 아티스트로 선정됐다.

Baby DONT Cry(이현, 쿠미, 미아, 베니)는 지난 11일(현지시간) 영국 음악 전문 매거진 NME이 발표한 ‘The NME 100: essential emerging artists for 2026(더 NME 100 : 에센셜 이머징 아티스트 포 2026)’에 이름을 올렸다.

NME는 Baby DONT Cry에 대해 “무심한 듯하면서도 살짝 반항적인 매력이 있는 중독성 강한 K팝 멜로디를 노래한다”라며 “‘강남스타일’의 주인공 싸이가 설립한 피네이션 소속이며 앞으로 큰 성공을 거둘 것이 분명하다”라고 극찬을 아끼지 않았다.

지난해 6월 데뷔 싱글 ‘F Girl(에프 걸)’로 가요계에 출격한 Baby DONT Cry는 소녀에게 기대되는 편견을 깨는 당찬 매력과 완성도 높은 퍼포먼스로 전 세계 K팝 팬들에게 강렬한 인상을 남겼다. 이어 두 번째 디지털 싱글 ‘I DONT CARE(아이 돈트 케어)’로 컴백, 한층 성숙해진 음악으로 자신들만의 정체성을 공고히 했다.

Baby DONT Cry는 그간 국내외 굵직한 무대에 잇달아 오르며 존재감을 각인시켰다. 또 데뷔 3개월 만에 일본 패션 매거진 나일론 재팬의 표지를 장식하는가 하면, 최근에는 일본 지상파 방송 TV도쿄 ‘초초음파’ 출연 등으로 글로벌 행보에 더욱 속도를 내고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

