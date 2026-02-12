홍현희, 다이어트 대성공…수영복으로 인증한 인생 몸매

홍현희 인스타그램 캡처

홍현희가 다이어트 후 날씬해진 모습을 자랑했다.

홍현희는 지난 11일 자신의 소셜미디어에 과거 통통했던 시절과 감량 후 수영복을 입은 비교 사진을 올렸다.

홍현희는 군살이 거의 느껴지지 않는 슬림한 몸매로 수영복을 소화하며 달라진 분위기를 드러냈다. 예전보다 한층 또렷해진 턱선과 늘씬한 몸의 곡선이 눈길을 끌었다.

왼쪽 사진 속 홍현희는 편안한 차림으로 환하게 웃고 있는 모습이다. 반면 오른쪽 사진에서는 한층 슬림해진 몸매로 거울 셀카를 찍고 있다. 어깨 라인이 드러나는 튜브톱 스타일 의상을 입고 군살 없는 실루엣을 자랑해 시선을 모았다.



팬들은 댓글을 통해 “완전 다른 사람 같다”, “관리 대단하다”, “자극 제대로 받았다” 등의 반응을 보이며 응원을 보내고 있다.

홍현희는 인테리어디자이너 제이쓴과 2018년 결혼했으며, 2022년 아들을 낳았다.

홍현희는 지난해 12월 공개된 영상에서 체중이 49.9㎏이라고 밝히며 "스무 살 이후 처음으로 앞자리 4를 봤다"고 말했다.

