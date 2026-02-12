[단독] ‘오징어게임’ 정배, 연리리 이장으로 변신…이서환 캐스팅 확정

배우 이서환이 KBS 2TV 새 미니시리즈 ‘심우면연리리’에 출연을 확정 짓고, 연리리의 이장 임주형 역으로 시청자들을 만난다.

KBS 2TV 새 미니시리즈 ‘심우면연리리’(연출 최연수 / 극본 송정림, 왕혜지 / 제작 심스토리)는 청정 살벌(?) 구역 ‘연리리’로 뚝 떨어진 찐 도시 가족 성태훈가(家)가 서울로 컴백하기 위해 고군분투하는 좌충우돌 가족 리부팅 힐링 드라마다.

극 중 이서환이 맡은 임주형은 연리리의 터줏대감이자 마을 사람들의 중심을 잡는 이장으로, 외지인에게는 냉정하지만 속정 깊고 인간적인 면모를 지닌 인물이다. 도시에서 내려온 성태훈 가족과 사사건건 부딪히며 극의 긴장과 웃음을 동시에 이끌고, 때로는 마을을 지키는 든든한 버팀목으로 활약할 예정이다.

이서환은 넷플릭스 시리즈 ‘오징어게임’ 시즌1과 시즌2에서 성기훈의 친구이자 조력자인 박정배 역을 맡아 자연스러운 연기와 묵직한 존재감으로 국내외 시청자들의 주목을 받은 배우다. 이후 드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기’에서 허 과장 역을 맡아 직장인의 현실과 애환을 섬세하게 그려내며 생활 밀착형 연기의 강점을 다시 한 번 입증했다.

제작진은 “이서환 배우는 평범한 인물을 가장 설득력 있게 표현할 수 있는 배우다. 연리리라는 공간에 실제로 살고 있는 사람처럼 보이게 만드는 힘이 있어 임주형 역에 가장 적합하다고 판단했다”며 “연리리 마을의 중심을 잡아주는 인물로서 극의 분위기를 더욱 탄탄하게 만들어 줄 것으로 기대하고 있다”고 전했다.

현재독보적인 존재감을 과시하고 있는 이서환은 이번 작품 외에도 다양한 차기작이 줄을 잇고 있어 앞으로의 행보에 더욱 귀추가 주목되고 있다. 탄탄한 연기 내공과 현실감 있는 캐릭터 표현으로 꾸준히 신뢰를 쌓아온 배우인 만큼, 그가 선택한 ‘심우면연리리’가 어떤 이야기와 감동을 선사할지 기대가 모아지고 있다.

한편, KBS 2TV 새 미니시리즈 ‘심우면연리리’는 오는 3월 첫 방송 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]