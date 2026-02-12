구경민, 남자 1000m '톱10' 진입…'헝가리 귀화' 김민석, 11위

사진=뉴시스

한국 남자 스피드 스케이팅 ‘기대주’ 구경민(스포츠토토)이 남자 1000ｍ에서 톱10 달성에 성공했다.

구경민은 12일 이탈리아 밀라노 스피드 스케이팅 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 남자 1000ｍ에서 1분08초53의 기록으로 10위를 차지했다. 개인 최고 기록엔 미치지 못했다. 지난해 11월 기록한 1분07초79에 0.74초 뒤졌다.

4조 인코스에서 출발했다. 구경민은 마그누센(노르웨이)과 속도 경쟁을 펼쳤다. 첫 200ｍ 구간을 16초27로 통과한 뒤 600ｍ 구간까지 41초12를 기록하며 스피드를 끌어올렸다. 하지만 막판 스퍼트에 아쉬움을 남기며 톱10 진입에 만족해야 했다.

사진=뉴시스

헝가리로 귀화한 김민석은 6조에서 출발해 1분08초59의 아쉬운 기록을 남겼다. 구경민보다 한 순위 낮은 11위에 랭크됐다. 한국 국가대표로 뛰면서 2018년 평창, 2022년 베이징 동계올림픽 스피드스케이팅 남자 1500m에서 동메달을 땄다. 하지만 2022년 진천 국가대표선수촌에서 발생한 음주 운전 사고에 연루됐다. 대한빙상경기연맹, 대한체육회로부터 받은 징계로 인해 선수 생활이 위기에 처하자 2024년 7월 헝가리로 귀화했다.

미국의 '빙속 괴물' 조던 스톨츠는 1분06초28의 올림픽 신기록을 작성하며 금메달을 목에 걸었다. 4관왕 도전에 시동을 건다. 단거리인 500m, 1000m 뿐 아니라 중장거리인 1500m에서도 세계적인 기량을 자랑한다. 이번 대회서 메달을 싹쓸이하겠다는 각오다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]