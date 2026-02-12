'귀화 태극전사' 압바꾸모바, 바이애슬론 여자 15㎞ 개인 63위

사진=AP/뉴시스

'귀화 태극전사' 예카테리나 압바꾸모바(35)가 눈 위에 아쉬움을 남겼다.

압바꾸모바는 11일 이탈리아 안테르셀바 바이애슬론 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 바이애슬론 여자 15㎞ 개인 종목에서 47분18초2의 기록했다. 90명 중 63위에 이름을 올렸다.

바이애슬론은 크로스컨트리와 사격을 결합한 종목이다. 러시아 출신 압바꾸모바는 2016년 귀화했다. 2018년 평창 동계올림픽에 태극마크를 달고 출전해 16위를 차지했다. 2022년 베이징 대회에선 73위에 그쳤고, 세 번째 동계올림픽은 63위로 마쳤다. 아쉬움을 남겼다. 압바꾸모바는 엎드려쏴에서 1차례, 서서쏴에서 2차례 표적을 놓쳤다.

금메달은 41분15초6을 기록한 프랑스의 줄리아 시몽이 차지했다. 앞서 혼성 계주에서 우승한 시몽은 대회 2관왕에 올랐다. 은메달은 프랑스의 루 장모노(42분08초7), 동메달은 불가리아의 로라 흐리스토바(42분20초1)에게 돌아갔다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]