‘아쉽다’ 모굴 스키 윤신이, 2차 예선 24위…4등 차이로 결선행 불발

4계단 차이로 결선에 실패하면서 아쉬움을 남겼다.

윤신이(봉평고)는 11일 이탈리아 리비뇨 에어리얼 모굴 파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 프리스타일 스키 여자 모굴 2차 예선에서 64.46점을 기록했다. 전체 30명 중 24위에 머물렀다.

결선 진출 마지노선 20위와의 격차는 4.52점에 불과했다. 아야울림 암레노바(카자흐스탄)가 68.98점을 기록했다. 윤신이는 지난 10일 열린 1차 예선에서 59.40점(21위)을 받으며 10등까지 주어지는 결선 직행 티켓을 놓쳤다. 이날 재도전의 기회였다. 하지만 아쉽게 결선에 닿지 못했다.

모굴은 스키를 타고 약 1m 높이의 눈 둔덕으로 뒤덮인 코스를 빠르게 내려오고, 점프대에서 날아올라 공중 연기도 펼치는 종목이다. 턴과 공중 동작 그리고 시간이 성적에 반영된다.

윤신이의 도전은 계속된다. 오는 14일 듀얼 모굴 경기에 나선다.

