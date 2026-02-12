[밀라노 아띠모] 판정에 항의하기 위해선 현금 필요? 한국 쇼트트랙 코치가 100달러 꺼낸 이유

쇼트트랙 김길리가 지난 10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 쇼트트랙 혼성계주 준결승에서 미국 커린 스토더드와 충돌하고 있다. 사진=뉴시스

‘판정에 항의하기 위해서는 19만원 상당의 현금을 지급해야 한다?’

지난 10일 밤 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나. 탄식으로 가득찼다. 이날 쇼트트랙 혼성 200m 계주에 출전한 한국 대표팀은 가장 강력한 금메달 후보였으나, 준결승에서 탈락했다. 레이스 도중 선두를 달리던 커린 스토더드(미국)가 미끄러져 넘어졌고, 이 과정에서 추격전을 펼치던 김길리와 충돌했다. 쇼트트랙 대회 첫 금메달의 꿈은 그렇게 홀연히 사라졌다.

그런데 레이스가 끝나자마자 김민정 한국 쇼트트랙 대표팀 코치가 100달러(약 14만5000원)짜리 지폐 한 장을 손에 쥐고 심판진을 향해 다급하게 달려가는 장면이 중계방송 화면에 잡혔다. 억울한 상황, 항의를 위해서다. 미국의 페널티에 대한 어드밴스(피해를 본 선수를 다음 라운드로 진출시켜 주는 것) 판정에 대한 소청 절차를 밟기 위해 김 코치가 나선 것이다.

국제빙상경기연맹(ISU) 규정 ‘항의서 제출 권리’ 규정에 따르면 경기 판정에 대해 항의를 제기하기 위해서는 100스위스프랑(약 19만원)이나 이에 상응하는 달러나 유로 등 환전할 수 있는 현금을 지불 해야 한다. 카드나 계좌이체는 안 된다. 항의는 경기 종료 후 15분 이내 이뤄져야 한다.

일종의 보증금 형식이다. 무분별한 항의를 막기 위해 만들었다. 만약 이의제기가 성공하면 돈을 돌려받는다. 반대로 기각되면 돈을 돌려받지 못한다.

한국 쇼트트랙은 2022년 베이징 대회에서도 비슷한 상황을 겪었다. 남자 1000m 준결승에 나선 황대헌과 이준서가 석연치 않은 판정으로 실격을 당했다. 당시에도 코치진이 항의했다. 당시에도 100달러를 냈으나 항의가 받아들여지지 않았다.

이번에도 판정은 바뀌지 않았다. 심판진은 항의 사유서도 항의금도 받지 않았다. 어드밴스를 받기 위해서는 다음 라운드에 진출할 수 있는 순위를 유지하고 있어야 하기 때문이다. 이번 대회 혼성 계주 준결승에서는 상위 2개 팀이 결승에 올랐다. 충돌 당시 김길리의 순위는 4명 중 3위였다.

김 코치는 “억울한 것보단 운이 없었다고 본다. 이런 상황은 심판 재량이라고 생각한다. 오심이라고 보긴 애매하다. 그저 운이 없었다”고 아쉬워했다.

항의 시 지불해야 하는 비용은 종목마다 비슷하거나 차이가 있다. 스키는 100스위스프랑으로 쇼트트랙과 같다. 반면 봅슬레이와 스켈레톤은 100유로(약 17만원)이다. 모두 판정이 뒤바뀌면 돌려받을 수 있다. 하계 종목의 수영은 500스위스프랑(약 94만원)을 지불해야 한다.

