‘K-밥심’ 든든하다 든든해 …대한체육회, ‘급식 지원’ 영양사·조리사 격려 만찬

태극전사들의 힘, ‘밥심(心)’에서 온다. 대한체육회가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 선수단의 음식을 책임지는 영양사, 조리사를 격려하기 위해 식사를 대접했다.

대한체육회는 11일 “코리아하우스에서 올림픽 기간 4번만 손님을 맞이할 수 있는데 이번에 선수단 급식을 위해 고생하는 조리 인력을 초대했다”고 밝혔다.

수장도 함께했다. 만찬 자리에 참석한 유승민 대한체육회장은 “가장 의미 있는 손님을 초대한 것 같다”고 목소리를 높였다.

급식지원센터는 이번 대회에서 구슬땀을 흘리고 있는 한국 선수단의 중식과 석식을 지원 중이다. 이를 위해 충북 국가대표 진천선수촌서 일하는 조은영 영양사와 김중현 조리사를 비롯해 식당 직원들이 모두 이탈리아 밀라노로 급파된 바 있다.

이뿐만이 아니다. 총 22억원의 예산을 들여 밀라노 15명, 코르티나담페초 12명, 리비뇨 9명의 운영 인력을 파견했을 정도다. 대한체육회는 소외되는 지역이 없도록 신경 쓰고 있다.

이번 대회를 둘러싼 3개 권역으로 나눠 급식지원센터를 운영하고 있는 게 방증이다. 각 센터서 선수단 130명을 대상으로 한식 도시락을 제공하고 있다.

