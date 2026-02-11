프로축구 화성, 2026시즌 출정식 개최… 500명 모인다

사진=화성FC 제공

프로축구 화성FC가 오는 21일 오후 2시 수원대학교 음악대학 콘서트홀에서 팬들과 함께 새로운 시즌의 각오를 다지는 ‘2026 화성FC 출정식’을 개최한다.

이번 출정식은 내빈과 팬 등 500여 명이 참석하는 행사로 ‘BUILDING TWOGETHER’를 캐치프레이즈로 내걸고 2026시즌 구단의 비전과 목표를 공유하는 자리다. 선수단과 구단, 그리고 화성특례시민이 하나로 뭉치는 소통과 화합의 장이 될 것으로 기대된다.

BUILDING TWOGETHER는 2년 차를 맞은 구단의 핵심 가치인 성장을 의미하는 동시에, 선수·구단·화성특례시민이 함께 미래를 쌓아간다는 뜻을 담고 있다. 해당 슬로건은 600여 명의 화성FC 공식 서포터즈 ‘오렌지 샤우팅’과 함께 완성했다.

행사는 정명근 구단주의 출정사를 시작으로 ▲2026시즌 코칭스태프 및 선수단 소개 ▲주장단 인사 ▲응원구호 퍼포먼스 순으로 진행된다. 또한 팬 투표로 선정된 ‘2025시즌 MVP’와 ‘BEST 골’ 시상식을 통해 지난 시즌의 감동을 되새기고, 새 시즌을 향한 각오를 다질 예정이다.

올해는 팬 친화 프로그램을 한층 강화했다. 선수단 토크쇼 및 Q&A 시간을 통해 팬들과 직접 소통하고 행사 마지막에는 선수단 전원과 팬들이 하이파이브를 나누는 시간을 마련해 의미를 더할 계획이다.

행사 전 로비에서는 2026시즌 신규 유니폼 전시와 기념 포토월이 운영된다. 온라인 판매 당시 조기 매진된 ‘2026시즌권’의 현장 판매도 진행된다. 온라인에서 구매하지 못한 팬들이 실물 상품을 확인하고 구매할 수 있는 기회가 될 전망이다.

이날 행사에 참석한 팬 전원에게는 소정의 기념품이 제공된다. 경품 추첨 이벤트 등 다양한 프로그램도 함께 마련된다.

정명근 화성 구단주는 “2026시즌을 준비하며 팬들과 공식적으로 만나는 첫 자리인 만큼 선수단 모두가 각오를 다지고 있다”며 “이번 출정식이 선수와 팬이 하나 되어 새로운 시즌의 도약을 다짐하는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다”고 말했다.

출정식 참여 방법 및 세부 일정은 구단 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.

