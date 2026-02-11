목포시, 설 연휴 비상 대응체계 가동…안전·보건·복지 등 민원 대책 만전

목포시청 전경. 목포시 제공

목포시는 설 연휴 기간 중 시민 불편을 최소화하기 위해 분야별 종합대책을 수립하고 비상 대응체계를 가동한다고 11일 밝혔다.

종합지원반을 중심으로 ▲교통 ▲재난안전 ▲보건위생 ▲복지 ▲관광 ▲생활민원 ▲일반민원 등 총 8개 분야 대책반을 편성하고, 공직자 약 240여 명을 투입해 연휴 기간 발생할 수 있는 각종 사건·사고와 긴급 민원에 신속하고 체계적으로 대응할 계획이다.

분야별 주요 대책으로, 교통 분야에서는 귀성객과 시민의 이동 편의를 위해 유료 공영주차장 7개소(510면)를 무료 개방하고, 전통시장 7개소 주변 불법 주정차 CCTV 단속을 연휴 기간 동안 한시적으로 유예한다. 다만, 현장 계도를 강화해 원활한 교통 흐름을 확보할 방침이다.

복지 및 보건 분야에서는 복지시설과 연계해 독거노인과 장애인 등 취약계층 약 5600명을 대상으로 안부 확인을 실시하고, 의료기관 229개소와 약국 111개소를 운영해 비상진료 체계를 가동한다. 특히 목포시의료원 등 5개 응급의료기관은 24시간 비상진료를 유지해 연휴 기간 의료 공백을 최소화할 예정이다.

hsoh@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]