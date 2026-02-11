DN 수퍼스, BNK에 설욕할까…플레이오프 1주차 관전 포인트

플레이오프에서 장로 그룹 1위 만나는 DN 수퍼스. 라이엇 게임즈 제공

이변의 주인공 DN 수퍼스의 서사가 2026 LCK컵 플레이오프에서도 통할지 관심이다. 플레이-인에서 KT 롤스터와 농심 레드포스를 연달아 돌파한 DN 수퍼스가 2026 LCK컵 플레이오프 1라운드에서 장로 그룹 1위 BNK 피어엑스와 맞붙는다.

리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK)를 주최하는 라이엇 게임즈는 2026 LCK컵 플레이오프 1주 차가 오는 12일부터 15일까지 서울 종로구 그랑서울에 위치한 치지직 롤파크에서 진행된다고 11일 밝혔다. 전 경기 5전 3선승제 더블 엘리미네이션 방식으로 진행된다.

◆DN 수퍼스의 ‘도장 깨기’ 계속될까

플레이-인에서 DN 수퍼스는 이변과 파란의 주인공이었다. 1라운드에서 KT 롤스터를 2대0으로 꺾고 그룹 대항전 개막전 패배를 설욕한 데 이어 2라운드에서는 농심 레드포스를 상대로 1세트를 내주고도 2, 3세트를 가져가면서 플레이오프에 진출했다. 특히 KT전 1세트에서는 억제기 3개가 모두 파괴되고 1만 골드까지 벌어졌던 경기를 뒤집는 등 LCK컵 그룹 대항전에서의 아쉬운 모습을 지워내는 경기력을 보여줬다.

2전 전승으로 플레이-인을 통과한 DN 수퍼스의 다음 관문은 장로 그룹 1위 BNK 피어엑스다. BNK 피어엑스는 LCK컵 초반부터 바텀 라이너 ‘디아블’ 남대근을 성장시키면서 뒷심을 강화하며 치고 나갔다. 그 결과 남대근은 LCK컵 1주 차에서 골드킹으로 선정되기도 했다. BNK 피어엑스는 그룹 대항전에서 바론 그룹의 젠지와 T1을 제외한 모든 팀을 잡아내며 장로 그룹 1위을 차지해 플레이오프에 직행했다.

플레이-인이 끝난 뒤 BNK 피어엑스는 DN 수퍼스를 플레이오프 첫 상대로 지목했다. 두 팀은 5전 3선승제로 진행된 ‘슈퍼 위크’에서 같은 시드로 맞대결을 펼쳤고 BNK 피어엑스의 3대1 승리로 끝났다. BNK 피어엑스가 우위를 점할 것이라 예상되지만 플레이-인을 거치면서 경기력이 업그레이드됐다는 평가를 받고 있는 DN 수퍼스이기에 슈퍼 위크와는 다른 결과가 나올 것이라는 전망도 관측된다.

플레이오프에서 DN 수퍼스를 상대하는 BNK 피어엑스. 라이엇 게임즈 제공

◆DRX vs 디플러스 기아 재격돌

BNK 피어엑스가 DN 수퍼스를 선택하면서 디플러스 기아와 DRX의 재대결도 성사됐다. 두 팀은 플레이-인 2라운드에서 한 차례 맞붙었고 디플러스 기아가 2대0으로 완승하며 플레이-인 1번 시드다운 경기력을 보여준 바 있다.

디플러스 기아는 LCK컵 그룹 대항전을 3승 2패로 마치며 장로 그룹 2위에 올랐다. 젠지와 T1을 제외한 상대를 모두 잡아내며 승수를 쌓았고 BNK 피어엑스와 장로 그룹 1위를 다투며 꾸준히 좋은 경기력을 보여왔다. 다만 슈퍼 위크에서 T1에게 0대3으로 패하며 상위권 팀과의 격차를 확인한 만큼 플레이오프 첫 경기에서 장로 그룹 2위다운 경기력을 증명해야 하는 상황이다.

DRX는 그룹 대항전을 2승 3패, 3위로 마무리했지만 플레이-인 최종전에서 농심 레드포스를 3대0으로 셧아웃시키면서 상승세를 타고 있다. 다만 DRX에게 디플러스 기아는 ‘통곡의 벽’이었다. 2022년 LCK 서머 2라운드에서 승리한 이후 DRX는 디플러스 기아와의 LCK 상대 전적에서 15연패를 당하고 있다. 이번 LCK컵 플레이-인에서도 초반부터 킬을 내주면서 0대2로 패한 바 있다.

이번 경기에서 DRX가 달라진 경기력을 보여줄지 디플러스 기아가 또 한 번 DRX의 발목을 잡으면서 상대 전적을 16연승으로 늘릴지 이목이 집중된다.

한편 12일 BNK 피어엑스와 DN 수퍼스의 경기로 출발하는 2026 LCK컵 플레이오프는 13일 디플러스 기아와 DRX가 대결, 14∼15일 승자조 2라운드가 진행된다. 플레이오프 1번 시드인 젠지가 12일과 13일 경기에서 승리한 팀 가운데 하나를 선택해 14일 경기를 치르고 15일에는 T1이 남아 있는 팀과 대결한다.

플레이오프는 오는 22일까지 이어지며, 28일 결승 진출전이 열린 뒤 3월1일 홍콩 카이탁 아레나에서 결승전이 개최된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

