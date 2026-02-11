넥써쓰, 133억원 자금 조달…‘디지털 애셋 트레저리’ 전략 강화

넥써쓰 CI. 넥써쓰 제공

넥써쓰(NEXUS)가 133억원 규모의 자금을 조달하며 디지털 애셋 트레저리(DAT) 전략을 강화한다.

넥써쓰는 11일 제3자 배정 유상증자와 전환사채 발행을 공시했다. 총 규모는 유상증자 약 113억원과 전환사채 약 20억원을 합친 133억원 규모다.

넥써쓰는 이번 자금 조달을 통해 비트코인의 장기 상승 가능성을 포착하는 동시에 스테이블코인과 같은 고정 가치 기반 자산을 함께 보유해 시장 변동성에 유연하게 대응할 수 있는 디지털 애셋 트레저리 전략을 강화한다.

유상증자로 확보하는 113억원 전액은 비트코인(BTC), 테더(USDT), 크로쓰($CROSS) 등 주요 가상자산 취득에 투입되며 전환사채로 조달하는 20억원은 전액 운영자금으로 활용된다.

장현국 넥써쓰 대표는 “자본 확충을 통한 디지털 애셋 트레저리 전략과 기업 자산 규모 확대는 지속적으로 진행될 것”이라며 “이를 바탕으로 게임, 블록체인 사업을 넘어 AI 기반 에이전트버스 등의 신규 사업을 더욱 적극적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

