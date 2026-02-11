위메이드, 지난해 영업익 107억원…전년比 51% ↑

위메이드 CI. 위메이드 제공

위메이드가 지난해 경영효율화를 통해 개선된 실적 성적표를 들었다.

위메이드는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 재무제표 기준 2025년 연간 매출은 약 6140억원, 영업이익은 약 107억원, 당기순손실은 약 280억원으로 집계됐다고 11일 밝혔다. ‘나이트 크로우’가 해외 시장에서 흥행한 2024년 대비 매출은 줄었지만, 효율적인 비용 관리 효과로 영업이익이 약 51% 증가하며 2년 연속 흑자 기조를 이어갔다.

2025년 4분기 매출은 약 1917억원, 영업이익은 약 243억원, 당기순손실은 약 365억원을 기록했다. 매출은 지난해 10월28일 글로벌 시장에 출시한 ‘레전드 오브 이미르’ 성과와 ‘미르의 전설2/3’ 중국 라이선스 계약금 반영으로 전년동기 대비 약 16%, 전분기 대비 약 17% 증가했다. 특히 해외 매출 비중은 약 78%로, 3분기 연속 확대됐다.

영업이익은 경영효율화를 통해 전년동기 대비 약 42% 증가했으나 전분기 대비로는 신작 출시 관련 비용 증가 등의 영향으로 소폭 감소했다. 당기순손실은 투자자산 평가손익 반영으로 적자전환했다.

위메이드는 ‘미르의 전설2’, ‘나이트 크로우’ 등 기존 게임 IP의 안정적인 성과를 발판 삼아 글로벌 라인업 확대와 새로운 성장 동력 확보에 집중하고 있다. 장르·IP·플랫폼 다변화 전략 아래 현재 20여 종의 신작을 개발 중이다.

올해는 ‘레전드 오브 이미르’를 스팀 플랫폼으로 확장하고, 차기 대작 ‘나이트 크로우2’와 ‘미르5’ 등을 순차적으로 출시해 해외 시장 공략을 가속화한다. 2027년에는 트리플 A급 신작으로 주목을 받고 있는 ‘프로젝트 탈(TAL)’ 등을 선보일 예정이다.

또한 위메이드는 원빌드 기반 한국 및 글로벌 동시 론칭을 핵심 전략으로 추진한다. ‘나이트 크로우2’부터 이를 본격 도입해 출시 초기부터 흥행 모멘텀을 극대화할 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

