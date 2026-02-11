SM, 지난해 4분기 영업이익 껑충…전년比 62.2%↑

SM엔터테인먼트가 지난해 4분기 연결 기준 4분기 최대 실적을 달성했다.

SM은 11일 실적 공시를 통해 2025년 4분기 연결 기준 매출 3190억 원, 영업이익 546억 원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 매출 16.6%, 영업이익 62.2% 증가한 수치다.

영업이익률도 17.1%로 전년동기 대비 4.8%포인트 상승해 개선된 수익성을 입증했다. 당기순이익 역시 274억원으로 흑자 전환하며 기업 가치를 높였다.

별도기준으로는 매출 2022억 원, 영업이익 395억 원을 기록하며, 전년 동기 대비 각각 12.1%, 10.2% 증가했으며, 당기순이익은 293억원으로 전년 대비 106.5% 늘어났다.

SM은 “이번 성과는 핵심 IP의 글로벌 투어 확대 성과와 아티스트 IP를 활용한 MD·라이선싱 사업이 본격적으로 실적에 반영된 결과”라며 “SM C&C·SM 재팬 등 주요 종속법인들의 실적 개선과 디어유의 연결 편입 효과 또한 연결 실적에 긍정적인 영향을 미쳤다”고 설명했다.

SM은 2026년 상반기에도 강력한 아티스트 라인업을 앞세워 음반·음원 및 공연 매출의 성장세를 이어갈 전망이다. 1분기에는 엑소(EXO)와 아이린의 정규 앨범을 비롯해 NCT JNJM, 하츠투하츠(Hearts2Hearts) 등의 신보가 연이어 공개되며, 2분기에는 태용, 에스파, NCT WISH의 정규 앨범과 라이즈, 하츠투하츠의 미니 앨범, 려욱의 싱글 등이 나온다.

콘서트 부문 역시 글로벌 무대를 중심으로 활발한 활동이 이어진다. 1분기에는 작년부터 이어진 슈퍼주니어 20주년 기념 투어를 필두로 NCT DREAM, 에스파, 라이즈, NCT WISH, 태용 등이 아시아 전역에서 공연을 펼치며, 2분기에는 엑소 투어, 동방신기 닛산 스타디움 공연과 하츠투하츠의 첫 미국 쇼케이스 등을 계획하고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

