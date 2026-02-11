‘환상의 호흡’ 임종훈-신유빈, 혼합복식 세계랭킹 ‘1위’ 등극

사진=신화/뉴시스

마침내, 세계랭킹 1위다.

한국 탁구 혼합복식 임종훈(한국거래소)-신유빈(대한항공) 조가 국제탁구연맹(ITTF) 세계랭킹 1위에 올랐다. 11일 발표된 7주차 혼합복식 세계랭킹서 린스둥-콰이만(중국) 조를 밀어내고 한 계단 상승, 가장 높은 곳에 자리했다.

임종훈-신유빈 조가 혼합복식 세계랭킹 1위에 오른 것은 이번이 처음이다. 세계랭킹 점수 산정엔 최대 8개 포인트가 적용된다. 단, 유효기간 1년이 지나면 반영되지 않는다. 둘은 지난해 홍콩 파이널스 우승으로 1500포인트를 받는 등 차근차근 점수를 쌓아왔다.

일종의 반사이익을 얻은 부분도 있다. 린스둥 콰이만 조가 최근 국제대회에 출전하지 않은 것. 산정 대회 수가 5개로 줄었다. 임종훈-신유빈 조가 지난달 WTT 스타 컨텐더 도하 대회서 본선 16강전 탈락을 맛봤음에도 랭킹이 오른 이유다.

임종훈-신유빈 조는 한국이 자랑하는 ‘황금 콤비’다. 대한탁구협회에서도 전략적으로 공을 들여왔다. 2024 파리올림픽서 혼합복식 동메달을 합작한 바 있다. 다음 대회는 WTT 싱가포르 스매시다. 오는 19일부터 3월1일까지 진행된다. 이번 대회의 경우 혼합복식엔 국가별로 1개 조만 출전하는 데 중국에선 세계 9위 황유정-천이 조가 출전한다.

