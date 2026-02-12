디오너스골프, 입회금 안전성 강화한 골프 멤버십 ‘보증짱! 300’ 선봬

사진=디오너스골프

프리미엄 골프 멤버십 전문 기업 디오너스골프는 입회금 안정성을 강화한 ‘보증짱! 300 멤버십’을 공개했다고 12일 밝혔다.

업체에 따르면 해당 멤버십은 수도권 명문 골프장을 중심으로 한 제휴 네트워크와 실물 자산 기반 이중 보증 구조를 갖춘 것이 특징이다.

‘보증짱! 300 멤버십’은 300구좌 한정으로 운영되는 상품으로 하나의 회원권으로 전국 200여 개 골프장을 무기명 4인 기준으로 이용할 수 있다. 그린피는 기본 50% 할인되며 조건에 따라 최대 100%까지 할인 혜택이 제공된다. 라운딩 후 3일 이내 페이백 시스템을 통해 결제 금액이 환급돼 이용 편의성도 높였다.

또한 입회금 135% 보증 구조를 적용했다. 수도권 골프장에서 만기 반환을 보장하는 지급보증서를 발행하는 동시에 강남 하이엔드 아파트에 공동 1순위 근저당을 설정해 이중 안전장치를 마련했다.

디오너스골프 관계자는 “골프 멤버십 시장에서 가장 중요한 요소는 입회금의 안전성”이라며 “보증짱! 300 멤버십은 말뿐인 안정성이 아닌 실제 담보와 수치로 검증 가능한 보증 시스템을 구축한 상품”이라고 설명했다. 이어 “법인 및 비즈니스 고객이 안심하고 선택할 수 있는 표준 멤버십 모델을 제시하는 것이 목표”라고 덧붙였다.

현재 ‘보증짱! 300 멤버십’은 한정구좌 연회비 무료 프로모션을 함께 진행 중이며 수도권 명문 골프장을 중심으로 한 안정적인 예약 시스템과 전담 회원 관리 체계를 통해 서비스 품질을 유지한다는 방침이다.

디오너스골프 관계자는 “’이용은 편리하게, 자산은 안전하게’라는 원칙 아래 골프 멤버십 시장의 구조적 불신을 개선하고, ‘보증이 기준이 되는 멤버십 시장’을 선도하는 브랜드로 성장해 나갈 것”이라고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

