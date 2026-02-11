“Z세대 시선에서!” KBO, 대학생 마케터 제트크루 모집

사진=KBO 제공

젊은 감각과 유연성, 안주하지 않는 마음가짐. ‘천만관중’ 시대를 마주한 프로야구의 접근법이다.

한국야구위원회(KBO)는 11일부터 ‘2026 제 22기 KBO Z-CREW(제트크루)’를 모집한다. 다소 생소한 이름이지만, 기존 ‘대학생 마케터’에서 명칭을 변경한 것이라는 것이 사무국의 설명이다. 나아가 콘텐츠 제작 중심이 아닌 KBO리그 전반에 참여하는 활동으로 운영 방향을 확대하겠다는 의지도 담겼다.

KBO Z-CREW는 한 시즌 동안 KBO 리그의 미래 성장과 팬 경험 강화를 주제로 한 연간 프로젝트를 진행하며, Z세대 관점에서 KBO리그의 중·장기적 방향성과 신규 사업 아이디어를 제안하고 기획하는 역할을 수행하게 된다. 참여 대학생들은 팀 단위 프로젝트를 통해 KBO리그 관련 주제를 분석하고, 정기적인 제언과 토의를 통해 실질적인 결과물을 도출할 예정이다.

아울러 KBO 주최 주요 행사 참여를 통해 현장 경험을 쌓고, 프로젝트 결과물과 연계한 콘텐츠 제작 활동도 병행한다. 이를 통해 콘텐츠 제작 중심의 기존 운영 방식에서 나아가, 기획·분석·제언 중심으로 활동 비중을 조정할 예정이다.

이 외에도 프로스포츠 산업 전문가 멘토링 및 정기 회의를 통해 프로스포츠 산업에 대한 전반적인 이해를 돕고, KBO리그의 발전 방향에 대한 토의를 진행하게 된다.

KBO Z-CREW는 서류 전형과 면접 전형을 거쳐 총 10명을 선발한다. 선발 대상은 신입생과 휴학생을 포함한 대학생으로 한정하며 군휴학자, 졸업자 및 대학원생은 지원이 불가능하다.

KBO리그에 대한 관심과 이해도가 높고, 콘텐츠 기획 및 제작, 프로젝트 수행 역량이 우수한 대학생을 중심으로 선발할 예정이다.

최종 선발된 KBO Z-CREW에게는 KBO 리그 정규시즌 기간 전 구장 출입이 가능한 2026시즌 AD 카드, KBO 굿즈, 활동비가 지급된다.

지원서와 포트폴리오는 11일부터 20일 오후 1시까지 구글폼을 통해 제출해야 하며, 구글폼은 KBO 인스타그램 프로필 링크를 통해 접속할 수 있다. 지원서 양식은 KBO 홈페이지 내 위치한 NOTICE 게시판에서 다운로드 후 작성 가능하다.

보다 자세한 내용 및 유의사항은 KBO 홈페이지 및 인스타그램을 통해 확인 가능하다.

