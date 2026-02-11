가스공사, 강혁 감독과 2년 더…부드러운 리더십과 관리 능력 높게 평가

사진=KBL 제공

2년 더, 동행을 이어간다.

프로농구 한국가스공사가 강혁 감독과 재계약을 맺는다. 가스공사는 11일 “오는 4월 말 계약이 만료되는 강 감독과 연장 계약을 맺었다”고 발표했다. 계약기간은 2년이며, 2027~2028시즌까지 지휘봉을 잡는다.

강 감독은 2023년 5월 감독대행 신분으로 사령탑에 올랐다. 당시 최약체 평가에도 정규리그 7위를 기록했다. 이후 정식 감독으로 취임, 3시즌 동안 팀을 이끌었다. 정식 감독 첫 해인 2024~2025시즌 창단 최고 성적, 최다승 등을 마크하며 3년 만에 플레이오프 진출을 꾀했다.

가스공사는 강 감독의 부드러운 소통 리더십과 관리 능력을 높게 평가했다. 이를 바탕으로 빠르게 팀을 재정비한 것은 물론, 팀 리빌딩을 향한 초석을 다지기도 했다.

강 감독은 “부족한 저를 믿어 주신 구단과 팬분들께 감사드린다. 이번 시즌 변화와 도전을 선택하였지만 결과가 좋지 못해 죄송한 마음”이라고 밝혔다. 이어 “반면교사 삼아 지금부터 다음 시즌을 구상하며 경기에 임하겠다. 좋은 경기력으로 우리 가스공사를 응원하고 사랑해 주시는 팬 분들의 성원에 보답하겠다”라고 강조했다.

