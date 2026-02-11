[올림픽 비하인드] 레그레이드, 왜 그래… 메달 딴 뒤 생방송서 “바람 피웠어요” 참회

노르웨이 국가대표 바이애슬론 선수 스투를라 홀름 레그레이드. 사진=AP/뉴시스

“연인을 배신했습니다.”

갑작스런 참회에 전 세계의 시선이 집중되고 있다. 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 남자 바이애슬론에서 동메달을 목에 건 스투를라 홀름 레그레이드(노르웨이)는 지난 10일 이탈리아 안테르셀바 바이애슬론 아레나에서 열린 남자 20㎞ 개인 경기에서 52분19초8을 기록, 요한올라브 보튼(노르웨이·51분31초5), 에릭 페로(프랑스·51분46초3)에 이어 3위를 차지했다.

바이애슬론은 크로스컨트리 스키와 사격이 결합된 종목이다. 남자 20㎞ 개인전은 총을 메고 코스를 주행한 뒤 4㎞마다 사격을 실시, 5발씩 총 20발을 쏜다. 표적을 맞히지 못하면 한 발당 1분이 추가된다.

레그레이드는 이 종목에서 잔뼈가 굵다. 2022 베이징 대회 4×7.5㎞ 릴레이 금메달을 획득한 바 있다.

두 대회 연속 메달을 수확하는 영광의 순간, 바람을 피운 사실을 스스로 공개했다. 경기를 마친 뒤 노르웨이 공영방송 NRK와의 인터뷰에서 “6개월 전 인생의 사랑을 만났지만, 3개월 전 가장 큰 실수를 했다. 그녀를 두고 바람을 피웠다”며 “최근 일주일은 인생 최악의 시간이었다. 이 메달을 그녀와 나누고 싶다”고 말했다.

인터뷰를 진행 할 수록 혼란스러운 모습을 보였다. 그는 “많은 사람이 나를 다르게 보겠지만, 나는 그녀밖에 보이지 않는다”며 “지금 와서 이런 말을 하는 게 무슨 의미가 있는지 모르겠다. 최근에는 운동이 뒷전이었다”고 고개를 숙였다.

이어 “지금 제정신이 아니다. 이 인터뷰가 이기적인 행동일 수도 있다. (대표팀 동료이자 금메달을 딴) 보튼의 하루를 망치지 않았으면 한다”고 덧붙였다.

올림픽 바이애슬론 금메달 5개를 보유한 요하네스 팅네스 뵈 NRK 해설위원은 “예상치 못한 일이었고, 그의 행동은 잘못됐다. 안타깝게도 시간과 장소, 그리고 타이밍 모두 적절하지 않았다”고 말했다.

