기사단과 함께하는 명절… SK, ‘설레는 농구! 설레는 승리! 설 이벤트’ 실시

사진=SK나이츠 농구단 제공

남자프로농구(KBL) SK는 오는 15일 오후 2시에 서울 잠실학생체육관에서 열리는 정관장과의 홈경기를 맞아 ‘설레는 농구! 설레는 승리! 설 이벤트’를 선보인다.

이날 경기엔 인기 개그맨이자 방송인인 윤택씨가 승리를 기원하는 시투를 시행한다. 이뿐만이 아니다. SK는 설 연휴를 기념해 경기장을 방문한 팬 선착순 1000명에게는 떡국용 떡을 증정해 설 명절 분위기를 한껏 띄울 예정이다.

경기 중엔 팬들의 장포대결을 펼쳐 우승자에게는 700만원 상당의 봄소와 소파를 경품으로 증정한다. 이 행사에 참여하는 팬들은 경기전 추첨을 통해 선정할 계획이다.

또한, 6일과 11일 경기를 연속 직관하고 15일 경기까지 3경기 연속 직접 관람(직관)을 인증한 팬을 대상으로 추첨을 통해 선정된 4명의 팬에게는 SK 루키 선수들의 애장품도 증정한다.

끝으로 경기종료 후에는 SK 선수단과 응원단이 설 연휴를 맞아 경기장을 찾아와 준 팬들에게 감사의 마음을 담아 SK 굿즈제품이 들어간 설복주머니 100개를 선물로 증정한다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

