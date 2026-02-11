박군, 3년 만에 본업 복귀…신곡 ‘땡잡았다’ 비주얼도 땡잡았네

Evoto

트로트 명가 토탈셋의 박군이 새 디지털 싱글로 돌아온다.

11일 오후 토탈셋은 "박군이 오는 20일 오후 6시 새 디지털 싱글 '땡잡았다'를 발매한다. 이번 신보는 '아침밥상' 이후 약 3년 만에 선보이는 정식 앨범으로 박군 특유의 밝고 긍정적인 에너지를 가득 담아냈다. 많은 기대를 부탁드린다"고 전했다.

발매 소식과 함께 공식 채널을 통해 첫 번째 콘셉트 포토도 공개됐다. 사진 속 박군은 트렌치코트와 강렬한 레드 슈트를 입고 자신만의 전매특허인 무해하고 건강한 매력을 발산하며 시선을 사로잡았다.

Evoto

그동안 박군은 다양한 방송을 통해 진솔하고 친근한 매력을 선보이며 전 세대의 고른 사랑을 받아왔다. 오랜만에 본업인 가수로 돌아오는 만큼, '한잔해' 등을 잇는 새로운 국민 히트곡이 탄생할 수 있을지 팬들의 이목이 집중되고 있다.

한편 박군의 새 디지털 싱글 '땡잡았다'는 오는 20일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]