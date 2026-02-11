배윤경, 이병헌 감독 신작 '애 아빠는 남사친' 인생캐 경신

배우 배윤경이 ‘애 아빠는 남사친’에서 극에 생동감을 불어넣는 활약으로 주목받고 있다.

레진스낵 '애 아빠는 남사친'은 이병헌 감독이 각본과 연출을 맡은 작품으로 갑작스러운 임신을 하게 된 제아(최효주 분)가 남사친 구인(김신비 분)에게 아이의 아빠가 되어 달라는 황당한 제안을 한 후, 공동 육아로 시작된 두 사람의 선 넘는 대환장 로맨스 코미디 숏드라마다.

극 중 다양한 인물들이 매력을 펼치고 있는 가운데, 단연 배윤경의 활약이 눈에 띈다. 다수의 작품을 통해 맑고 통통 튀는 도배사, 2030의 워너비 CEO 등 솔직하고 사랑스러운 이미지를 지닌 캐릭터로 깊은 인상을 남겨온 그는, 이번 작품에서 '경아' 역을 맡아 영기(박지안 분)의 아내로 변신했다. 그는 분위기를 압도하는 눈빛과 존재감은 물론, 예상치 못한 캐릭터 간의 티키타카로 극에 활기를 더하며 ‘애 아빠는 남사친’의 분위기를 전환하는 역할을 톡톡히 해내고 있다.

이에 배윤경은 상황에 따라 변화하는 경아의 복합적인 감정을 눈빛과 목소리 톤으로 섬세하게 표현했다. 제아가 들려주는 과거 이야기에 눈을 반짝이며 몰입하다가도, 입덧하는 그를 보고 서늘하게 돌변하는 눈빛과 목소리를 담아내며 극의 분위기를 단번에 전환한 것. 끝내 영기와의 관계에도 새로운 국면을 맞이하게 된 경아의 향후 행보가 궁금해지는 동시에, 그가 선보인 캐릭터의 변화에도 관심이 모이고 있다.

이번 작품을 통해 배윤경은 자신만의 색깔로 ‘경아’ 캐릭터를 완성하며 존재감을 입증했다. 특히 예상치 못한 엔딩은 향후 전개에 기대감을 더하며 보는 이들의 궁금증을 증폭시켰다. 작품의 중심에서 탄탄한 연기는 물론, 배우들과의 케미스트리로 드라마의 몰입도를 한층 끌어올린 배윤경이 앞으로 이어갈 행보에도 기대가 높아지고 있다.

