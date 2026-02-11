방미통위, 콘텐츠 제작 ‘72억’ 지원…김종철 “잘 만든 콘텐츠=국가 브랜드”

김종철 방송미디어통신위원장. 뉴시스

방송미디어통신위원회와 한국방송통신전파진흥원이 방송 산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 인공지능(AI)과 디지털 기반의 방송콘텐츠에 대해 72억원을 지원한다.

방미통위와 전파진흥원은 11일 ‘2026년도 인공지능·디지털 기반 방송 프로그램 제작 지원’ 사업공고를 내고 신청 접수를 받기 위한 사업설명회를 개최했다.

올해는 AI 기반 해외진출형 방송콘텐츠, 다큐멘터리 해외진출(K-DOCS) 제작지원, AI 기반 공익형 방송콘텐츠 부문 등 5개 분야(총 20편)에 대해 72억원을 지원한다.

방송프로그램 제작 지원은 기획부터 제작, 유통 전 단계에서 이뤄진다. 먼저 해외진출형 방송콘텐츠 부문에서는 드라마, 예능 등 총 8편 작품에 최대 10억원이 지원된다. 작품당 지원금의 최소 20%는 AI 또는 디지털 기술 활용 비용으로 편성하고 집행해야 한다.

공익형 방송콘텐츠 부문에서는 공익적 가치가 있는 교양 등 10편의 작품에 대해 최대 2억8000만원이 지원된다. 해외진출형과 같이 지원금 최소 20%는 AI 또는 디지털 기술에 사용해야 한다. 또 올해부터는 시각장애인을 위한 오디오북과 화면해설방송을 의무적으로 추가하도록 했다.

다큐멘터리 해외진출 제작 지원 부문은 올해 신설됐다. 2편에 대해 최대 1억5000만원을 지원하며, 해외진출형 및 공익형 부문과 달리 다큐멘터리 제작 특성상 AI 또는 디지털 기술 사용을 의무화하지 않았다.



방미통위와 전파진흥원은 지난해 사업 성과와 제작 현장 경험을 바탕으로 올해도 AI와 디지털 기술이 제작 과정에 활용되도록 집중할 방침이다. 지난해는 77억원 규모의 예산으로 21편 방송프로그램이 제작됐다. 특히 해외진출형 드라마 시리즈 분야 지원을 통해 모범택시3, 비드라마 시리즈 분야 신인감독 김연경이 제작 지원을 받았으며, 동시간대 지상파 시청률 1위와 높은 화제성을 기록해 주목받았다.

김종철 방미통위원장은 “잘 만들어진 방송콘텐츠는 우리 상품을 전 세계에 알리는 국가 브랜드 그 자체라고 할 수 있다”며 “AI와 디지털 기술을 활용한 제작 혁신으로 우리나라 방송콘텐츠 품질을 높여 해외 진출 성과로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

