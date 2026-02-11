패션위크가 주목한 뷰티 바이오테크… 메타셀 MCT, 디자이너 쇼 현장 존재감

최근 2026 F/W 서울패션위크 현장에서 패션과 뷰티테크의 접점이 새로운 트렌드로 떠오르고 있다.

단순한 미용을 넘어 피부 컨디션과 슬로우에이징 관리에 대한 관심이 높아지면서, 패션 산업과 기술 기반 뷰티 솔루션의 접점이 점차 확대되는 분위기다. 이번 시즌 서울패션위크에서는 디자이너 브랜드 라이(LIE), 그리디어스(GREEDILOUS) 쇼 현장에 세포 환경 기술을 기반으로 한 뷰티 바이오테크 브랜드 ‘메타셀 MCT’가 협찬사로 참여했다. 포토월과 함께 브랜드 아이덴티티를 담은 감각적인 비주얼 영상 연출 공간을 통해 자연스럽게 노출되며 현장의 시선을 모았다.

이는 단순한 브랜드 협찬을 넘어, 패션 산업 전반에서 피부 컨디션과 슬로우에이징 관리에 대한 관심이 높아지고 있음을 보여주는 사례로 해석된다. 최근 글로벌 패션·뷰티 업계에서는 피부 퍼포먼스와 세포 환경 관리가 새로운 화두로 떠오르고 있다. 모델과 셀럽들의 피부 컨디션 유지가 중요한 경쟁력으로 인식되면서, 기존의 스킨케어를 넘어선 기술 기반 접근이 주목받고 있다는 분석이다.

특히 메타셀 MCT는 과거 해외 셀럽 뷰티 트렌드 이슈, 킴 카다시안 관련 뷰티 화제 속에서 언급되며 관심을 모은 사례가 있어 글로벌 시장에서도 주목을 받아왔다.

메타셀 MCT 관계자는 “아름다움은 외형적 관리가 아니라 피부 세포환경을 고려한 피부 컨디션 관리에서 시작된다는 인식이 확산되고 있다”며, “이번 패션위크 협찬 역시 이러한 글로벌 흐름을 반영한 것”이라고 밝혔다.

업계에서는 패션과 바이오테크의 결합이 향후 하이엔드 뷰티 시장의 새로운 기준이 될 것으로 보고 있다. 특히 기술 중심의 뷰티 바이오 솔루션이 프리미엄 시장에서 경쟁력을 갖추게 될 것이라는 전망이 나온다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

