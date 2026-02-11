홍현희, 60kg대→49kg 달성…20년 만에 ‘앞자리 4’ 인증

사진 = 홍현희 SNS 계정

코미디언 홍현희가 다이어트 성공 후 늘씬해진 몸매를 공개했다.

홍현희는 11일 자신의 SNS에 다이어트 전후 모습이 담긴 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 감량 전 편안한 차림으로 환하게 웃고 있는 모습과 감량 후 수영복을 입고 한층 슬림해진 몸매를 드러낸 모습이 담겼다. 특히 군살이 정리된 어깨와 팔, 허리 라인이 눈길을 끌었다.

앞서 홍현희는 지난해 12월 유튜브 채널 ‘홍쓴TV’를 통해 다이어트 근황을 전한 바 있다. 그는 몸무게 60kg대에서 49kg까지 약 10kg을 감량했다고 밝히며 “20년 만에 몸무게 앞자리 숫자 4를 봤다”고 전했다.

이어 “특별한 식단을 한 것은 아니고, 혈당 관리를 하면서 건강하게 식단을 조절하다 보니 자연스럽게 살이 빠졌다”며 “이후 운동 욕심이 생겨 러닝 등을 병행하면서 감량이 이어졌다”고 설명했다.

한편 홍현희는 인테리어 디자이너 제이쓴과 2018년 결혼했으며, 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

