하이로닉, 'IMCAS 월드 콩그레스 2026' 참가...미용장비 기술 방향성 공유 확대

미용 의료기기 전문기업 하이로닉(HIRONIC)은 프랑스 파리에서 열린 세계 최대 규모의 미용의학 학회 ‘IMCAS World Congress 2026 (임카스 월드 콩그레스)’에 참가, 에너지 기반 미용 장비 포트폴리오와 기술 방향성을 글로벌 의료진과 공유했다고 밝혔다.

IMCAS 월드 콩그레스는 전 세계 피부과 및 성형외과 의료진, 의료기기 업계 관계자들이 참석하는 국제 학회로, 최신 기술 동향과 산업 흐름에 대한 논의와 교류가 활발히 이루어지는 행사다.

하이로닉은 이번 IMCAS 2026에서 단독 부스를 운영하며, HIFU, RF, UHF 등 다양한 에너지 기반 장비로 구성된 미용 장비들을 선보였다. 특정 기술이나 단일 장비에 국한되지 않고, 사용 환경과 목적에 따라 조합 가능한 장비 구성 방향을 제시한 점이 특징이다.

행사 기간 중에는 IMCAS VVIP Partners Meeting을 별도로 개최해, 글로벌 파트너 및 의료진과의 교류의 장을 마련했다. 해당 미팅에서는 하이로닉의 브랜드 방향성과 향후 협업 가능성 등에 대한 의견 교환이 이루어졌다.

또한 IMCAS 공식 프로그램 세션을 통해 하이로닉 SYNERJET PRO™(시너젯 프로™, 수출용) 장비의 실질적인 필드 활용 사례와 장비 운용 경험에 대한 발표가 소개되며, 브랜드 및 기술에 대한 이해를 높이는 시간을 가졌다.

부스 현장에서는 안정적인 에너지 제어 기술과 사용자 편의성을 고려한 설계 방향, 실제 진료 환경을 반영한 인터페이스 구성에 대한 설명이 이루어졌으며, 이에 대해 다수의 해외 의료진이 관심을 보였다는 것이 회사 측 설명이다.

하이로닉 관계자는 “IMCAS는 글로벌 의료진과 직접 소통하며 기술 흐름과 시장의 요구를 확인할 수 있는 자리”라며, “이번 참가를 통해 하이로닉이 추구하는 에너지 기반 미용 의료기기 기술 방향성과 브랜드 정체성을 국제 무대에서 공유할 수 있었다”고 말했다.

한편, 하이로닉은 앞으로도 글로벌 학회 및 다양한 교류 기회를 통해 기술 완성도를 높이고, 미용 의료기기 분야에서의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

