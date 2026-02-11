공연 5분 전 취소 ‘라이프 오브 파이’…110% 환불·추가 공연 편성

사진 = 에스앤코

공연 시작 5분 전 갑작스럽게 취소되며 논란을 빚은 연극 ‘라이프 오브 파이’ 측이 공식 사과와 함께 환불 및 보상 방안을 밝혔다.

‘라이프 오브 파이’의 프로덕션 측은 11일 공식 입장문을 통해 “2월 10일 공연 취소와 관련해 공연장을 찾아 주신 관객 여러분께 공연 취소로 인해 불편드린 점 진심으로 사과드린다”라고 입장을 밝혔다.

공연 취소 사유에 대해서는 “매 공연마다 무대 각 파트별로 사전 점검 및 리허설을 진행하고 있다. 2월 10일 어제 공연 최종 점검 시 조명 기기 오류를 확인했고, 지속적인 복구 작업에도 원인불명의 오작동이 발생됐다”고 설명했다. 이어 “동선에 영향을 주는 조명 장비의 기술적 오류였기에 안전을 최우선으로 고려하여 공연 취소를 결정하게 됐다”고 덧붙였다.

또한 “공연 시간이 임박해 발생한 기기 문제로 인해 객석 입장 지연 및 취소 관련 안내 시점이 늦어진 점 사과드린다”고 전했다.

공연장은 전날부터 이날까지 이틀간 기술 점검을 진행했으며 해당 조명 기기는 현재 정상화됐다.

프로덕션 측은 환불 및 재공연 계획도 안내했다. 취소된 공연에 대해서는 오는 16일 오후 7시 30분 추가 공연을 편성했다. 10일 공연 예매 관객에게는 티켓 결제 금액의 10%를 환불한다. 추가 공연을 관람하지 않을 경우에는 결제 금액의 110%를 환불할 예정이다.

앞서 ‘라이프 오브 파이’는 지난 10일 오후 7시 30분, 배우 박정민이 출연하는 회차 공연 개막을 불과 5분 앞두고 돌연 취소됐다. 당시 제작사 측은 긴급 공지를 통해 “예매 관객 전원에게 결제 금액의 110%를 환불하겠다”고 안내했다.

