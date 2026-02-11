검은사막·검은사막 모바일, 설 맞이 이벤트 풍성

펄어비스가 설 명절을 맞아 대표 게임에 이벤트를 추가했다.

펄어비스는 ‘검은사막’, ‘검은사막 모바일’이 설 맞이 이벤트를 진행하고 풍성한 혜택을 제공한다고 11일 밝혔다.

모험가는 명절 연휴를 포함한 이벤트 기간 동안 게임 접속 시 다양한 보상을 받을 수 있다. 먼저 오는 24일까지 ‘설맞이 스페셜 접속 보상’ 이벤트를 통해 복이 깃든 설맞이 선물 상자를 비롯해 크론석 최대 3000개, 대장장이의 빛나는 상자 등을 지급 받는다.

벨리아 마을 NPC 동화의 명절 준비를 돕는 이벤트도 열었다. 모험가는 동화에게 이벤트 의뢰를 받고 낚시로 잡은 ‘이벤트-참돔’을 모아 풍요로운 새해의 상자, 작호도 족자 등으로 교환 가능하다. 교환 후 남은 참돔은 은화로도 판매할 수 있다.

모험가는 오는 25일까지 ‘핫타임 이벤트’를 통해 전투 경험치 1000%, 기술 경험치 400%, 생활 경험치 100%, 아이템 획득 확률 100% 효과를 추가로 받을 수도 있다. 같은 기간 사냥터에 등장하는 선물상자 처치 시 몬스터 추가 공격력 등 추가 버프 효과를 제공하는 붉은 말의 기운과 붉은 말 복주머니를 얻는다. 붉은 말 복주머니 개봉 시 크론석 최대 1000개, 진귀한 준마 훈련 상자 등을 얻을 수 있다.

검은사막 모바일 모험가도 명절을 맞아 게임 접속 시 다양한 혜택을 받는다. 오는 18일 설 연휴까지 ‘새해 복주머니 이벤트’에 참여할 수 있다. 매일 우편함으로 지급되는 복주머니를 금빛 복주머니, 주황색 복주머니, 붉은 복주머니 중 1종으로 선택해 교환할 수 있다. 이벤트 기간 동안 9개의 복주머니를 모두 금빛 복주머니로 교환하면 돌파복구권 4만5000개, 모험의 증표 3만6000개, 고대의 석판 9만개를 획득할 수 있다.

2월16일부터 3월3일 오전 9시까지 설날 출석부 이벤트도 진행한다. 매일 접속하면 돌파 복구권 3만개 등을 획득할 수 있는 2026 설 선물 상자, 협동 토벌대 입장권 2개, 정제수/유자차/시계 태엽 선택 상자 2개 묶음, 블랙펄 1000개 등을 받는다.

또 16일부터 21일까지 설 맞이 GM 이벤트를 진행한다. 검은사막 모바일 GM이 매일 총 6번의 퀴즈를 내고 정답을 맞춘 모험가에게 설날 맞이 GM 선물을 제공하는 이벤트다. 선물을 통해 리마스터 커밍 순 토큰을 포함해 행운 기원 계란(1시간) 3개, 빛의 성수 1000개, 정제수/유자차/시계 태엽 중 1종을 얻을 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

