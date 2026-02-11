드래곤 플라이트2, 대규모 업데이트 ‘무한의 성소’ 오픈

‘드래곤 플라이트2’가 유저 편의성 강화와 콘텐츠 확장을 골자로 한 지난 1월 사전 개편에 이어 11일 신규 콘텐츠를 추가했다.

플레이위드코리아는 이날 대규모 업데이트를 진행했다고 밝혔다. 더욱 방대해진 콘텐츠와 깊이 있는 성장 시스템을 제공하며 유저들에게 새로운 비행의 경험을 선사할 계획이다.

이번 업데이트의 핵심인 신규 콘텐츠 ‘무한의 성소’는 전투 구간이 끊기지 않고 계속 이어지는 구조의 던전으로, 캐릭터의 성장도와 플레이어의 조작 실력을 한계까지 시험해 볼 수 있다. 유저는 끊임없이 이어지는 전투 속에서 얼마나 효율적으로 버텨내는지를 통해 자신의 실력을 증명하게 된다.

특히 전투 중 드롭되는 휘장을 획득해 점수를 누적하는 방식은 단순히 적을 처치하는 것을 넘어 전략적인 회수의 재미를 더하며, 누적 점수를 기반으로 한 랭킹전이 함께 진행되어 다른 구원자들과 실력을 겨루는 경쟁의 묘미를 제공한다. 또한 특정 몬스터나 보스를 처치해 획득하는 하이퍼 플라이트 아이템은 무적 상태로 구간을 빠르게 스킵하는 속도감을 선사하며 전투의 흐름을 주도할 수 있게 돕는다.

성장 시스템 측면에서도 큰 변화가 일어난다. 새롭게 도입된 속성별 캐릭터 능력 강화 시스템은 유저의 플레이 성향에 맞춰 특정 속성 캐릭터들의 성장 방향을 직접 선택할 수 있도록 설계됐다. 각 속성 전용 별자리에 신규 추가된 성장용 아이템 2종을 사용하여 별을 해제하면, 고유 능력치 효과가 해당 속성 캐릭터들에게 적용되어 성능과 개성을 한층 강화할 수 있다.

기존 콘텐츠인 차원 수호는 시즌 2를 맞아 보스 모드로 전면 개편됐다. 기존의 1~5단계를 제거하고 즉시 보스 전투에 돌입하는 구조로 변경됐으며, 보상을 획득할 때마다 자동으로 아이템이 습득되는 자석 효과를 적용해 편의성을 강화했다. 여기에 새로운 공격 패턴을 보유한 신규 보스 글래독시가 추가되어 전투의 긴장감을 높였으며, 스테이지 익스트림 3챕터 뒤틀린 숲과 바위의 경계와 신규 익스트림 보스의 등장으로 공략의 즐거움을 더했다.

이 밖에도 속성 상성 강화 및 밸런스 조정, 랭킹 정보 UI 개선 등 전반적인 시스템 최적화가 진행됐으며, 신규 및 복귀 유저를 위한 지원 프로모션과 다양한 현물 이벤트도 함께 진행된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

