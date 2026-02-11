[별별토크] 포장지는 필요없다, 얼굴보다 빛나는 본업능력치 ‘이사통’ 고윤정

화면 속 톱스타 차무희만큼이나 눈부신 미모를 지닌 고윤정. 하지만 현장에서 호흡을 맞춘 이들이 입을 모아 말하는 건 외모가 아닌 성격이다. 고윤정은 자신을 포장하는 대신, 포장을 걷어내는 쪽에 더 익숙해 보였다. “저는 도라미처럼 돌려 말하는 걸 못한다”라며 호탕하게 웃는다.

지난달 16일 공개된 넷플릭스 시리즈 이 사랑 통역 되나요?는 다중언어 통역사 주호진(김선호)이 글로벌 톱스타 차무희의 통역을 맡게 되면서 펼쳐지는 예측불가 로맨틱 코미디물다. 극 중 차무희는 전 세계가 주목하는 톱스타로 밝고 당찬 에너지 속에 어디로 튈지 모르는 매력을 품은 인물이다. 여기에 또 다른 자아 도라미를 통해 1인 2역을 소화하며 연기 변주의 폭을 넓혔다.

고윤정은 “통역사와 여배우라는 설정이 신선했다. 또 무희와 같은 직종이다 보니 공감되는 부분도 많았다. 현실적이면서도 비현실적인 상황들이 동화처럼 느껴졌다”라고 참여 계기를 밝혔다.

차무희와 도라미, 전혀 다른 결의 두 캐릭터를 오가는 과정에서 고윤정의 매력이 더욱 선명해졌다. “처음엔 4부까지 대본을 받았다. 이후 7부 엔딩을 보고 ‘아, 내 역할이 하나 더 있었구나’ 싶었다”며 “차무희와 도라미, 나아가 도라미에 잠식된 차무희까지 사실상 1인 3역을 소화해야 한다고 생각했다. 그래서 도라미를 순수악에 가깝게, 악동처럼 귀엽고 유쾌한 캐릭터로 만들고 싶었다”는 말을 덧붙였다.

특히 도라미를 “무희와 호진 사이의 통역사”라고 정의하며 “호진이 무희의 말을 통역하려고 하지만 그 과정에서 계속 오류가 발생한다. 도라미는 그 오류를 직설적이고 시원하게 전달해 주는 존재였다”고 설명한다.

주호진과 서로 다른 사랑의 언어를 이해하며 소통하는 과정은 작품의 핵심이다. 고윤정은 이 과정을 달콤한 설렘으로 그려내며 로코물 특유의 분위기를 자아냈다. 김선호와의 호흡에 대해서는 “제가 액팅을 하고 김선호가 리액션을 담당하는 구조”라고 정리하며 “여자 주인공이 사랑스러워 보이는 건, 그 사람을 사랑스럽게 봐주는 남자 주인공 때문이라고 생각한다. 그런데 그 역할을 정말 잘해 주셨다. 김선호가 없었으면 이 작품이 완성되지 못했겠다는 생각이 들었다”라고 고마움을 나타낸다.

이어 “극 중에서 무희와 호진이가 정말 다른 단어를 썼는데 점점 호진이가 무희의 언어를 쓰지 않나. 실제로 현장에서도 내가 좋아하는 것들을 오빠도 좋아하게 되고 유행도 따라오더라”고 화기애애한 현장 분위기를 전했다.

특히 이번 작품은 고윤정의 첫 정통 로맨스 주연작이라는 점에서 의미가 깊다. “환혼: 빛과 그림자(2022)는 판타지가 메인이고, 언젠가는 슬기로울 전공의생활(2025)는 메디컬 드라마였다. 로맨스가 메인인 작품을 해본 적이 없었다. 언젠가 해보고 싶다고 생각하던 시기에 운 좋게 이 작품을 만났다”고 밝히며 “이번 로맨스 같은 경우에는 모두가 한 번씩 사랑을 해봤고, 조금 더 공감할 수 있게끔 연기를 해야 해서 어려웠다”고 솔직하게 털어놨다.

이번 작품에 대한 애정도 각별했다. “홍자매 작가님 작품의 특징은 동화 같다는 것이다. 작품 속에 네 잎 클로버, 오로라 같은 낭만적인 소재가 많다. 이번에 특히 더 동화 속에 푹 빠져있다가 나온 느낌을 받았다. 이상하게 촬영 끝나고 허전하더라”며 “이 사랑 통역 되나요?가 어떤 시절에 떠오르는, 계속 회자될 수 있는 몽글몽글하고 따뜻한 작품이 되면 좋겠다”고 전했다.

올 상반기 방송 예정인 JTBC 새 드라마 모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다에서는 영화사 최필름 피디 변은아 역으로 또 한 번 새로운 변신을 예고하고 있다. 작품을 거듭할수록 대중의 신뢰를 탄탄히 쌓아가는 고윤정의 다음 활약에 시선이 집중된다.

