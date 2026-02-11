롯데렌탈 T car, 새 광고 캠페인 공개

롯데렌탈(대표이사 사장 최진환)의 중고차 소매 브랜드 T car가 새 광고 캠페인 '티나더라 티카더라, T car'를 공개했다.

이번 광고 캠페인에서는 일반적인 중고차 브랜드가 구매 시점에만 집중하는 것과 달리 T car는 차량을 구매한 이후에도 고객이 안심하고 차량을 이용할 수 있도록 지원하는 브랜드임을 강조했다.

롯데렌탈이 보유한 정비 인프라와 품질 경쟁력에 대한 자신감을 바탕으로 'T car에서 산 이유는 T car에서 산 이후가 다르기 때문'이라는 메시지를 직관적으로 풀어냈다. 브랜드명 T car의 'T'를 살린 슬로건 '티나더라 티카더라'를 통해 구매 이후에도 티가 나는 T car의 서비스 경쟁력을 재치 있게 전달했다.

광고는 다양한 연령대의 모델들이 중고차를 타고 일상을 즐기는 장면을 통해 T car에서 중고차를 구매한 이후 만족스러운 카라이프를 누리는 고객의 모습을 담아냈다. 세련된 색감과 톤을 활용해 기존 중고차 플랫폼과 차별화된 브랜드 이미지를 구축했다.

T car 만의 차별화된 서비스도 함께 소개한다. T car는 중고차 구매 이후 ▲180일간 주요 부품에 대한 무상 보증수리 ▲구매 후 1년간 원하는 장소와 시간에 방문해 엔진오일 교체 및 차량 점검을 제공하는 무료 방문 정비 서비스 ▲구매 후 차량이 마음에 들지 않을 경우 7일 이내 무상 환불 및 교체가 가능하다.

롯데렌탈 관계자는 "이번 광고 캠페인은 중고차를 사는 순간뿐 아니라 산 이후의 시간에도 주목한 T car만의 브랜드 철학을 담고자 했다"며 "중고차 구매 이후에도 안심하고 카 라이프를 즐기는 경험을 통해 고객 신뢰를 더욱 강화해 나갈 계획"이라고 전했다.

T car의 두 번째 광고 캠페인은 롯데렌탈 공식 유튜브 채널에서 볼 수 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

