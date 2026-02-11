박명수, 뒤늦게 ‘두쫀쿠’ 시작한 카페 사장에 솔직 조언…“한물 갔다”

사진 = KBS CoolFM ‘박명수의 라디오쇼’

방송인 박명수가 ‘두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)’를 뒤늦게 도입한 카페 사장에게 소신 있는 조언을 건넸다.

11일 방송된 KBS CoolFM ‘박명수의 라디오쇼’에서 박명수는 ‘명수 초이스’ 코너를 진행하며 청취자들의 고민을 해결해 주는 시간을 가졌다.

이날 박명수는 카페를 운영하는 한 자영업자 청취자의 고민에 주목했다. 자영업자는 “한옥 카페를 한다. 뒤늦게 두쫀쿠를 개시했는데, 가격을 5500원으로 할까요, 6000원으로 할까요?”라며 사연을 보냈다.

이에 박명수는 “두쫀쿠 한물 갔다. 죄송한데 두쫀쿠가 이제 남아돈다더라. 왜 뒤늦게 그걸 이제 하냐”며 “5500원도 안 먹을 것 같다”고 조언했다.

박명수는 “6000원이면 더 안 먹을 것 같으니까 이왕이면 5500원에 하라”며 자영업자 청취자에게 조언을 건넸다.

한편 박명수는 이날 방송에서 “생일날 시댁에 갈지 말지 고민된다”, “차장님이 넷째 돌잔치 초대했는데 가야하나”등 다양한 청취자 고민에도 솔직한 답변을 이어갔다.

