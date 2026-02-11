키키, '404 (New Era)'로 데뷔 후 첫 멜론 1위

그룹 키키가 신곡 ‘404 (New Era)’로 자체 커리어 하이를 기록했다.

지난달 26일 발매된 키키 미니2집 ‘델룰루 팩(Delulu Pack)’의 타이틀곡 ‘404 (New Era)’가 지난 10일 오후 10시 기준 멜론 TOP100 차트 1위에 올랐다. 발매 16일 만에 이룬 쾌거다.

키키는 멜론 일간 차트(2월 9일 기준) 4위, 2월 1주 차 주간인기상 1위에 오르며 끊임없이 상승했다. 유튜브 뮤직 일간 차트(2월 8일 기준)와 주간 차트(1월 30일~2월 5일), 애플 뮤직 인기 차트에서도 모두 1위를 차지하며 그 영향력을 넓히고 있다. 한국 스포티파이 데일리 차트에서 최고 1위, 벅스 일간 차트(2월 9일 기준)와 주간 차트(2월 2일~2월 8일) 모두 정상을 기록하며 국내 음원 플랫폼을 장악, 바이브, 플로 등에서도 상위권을 유지하며 꾸준한 흥행을 이어가고 있다.

글로벌 차트에서의 존재감도 눈에 띈다. ‘404 (New Era)’는 10일 오후 11시 기준 아이튠즈 14개 국가 및 지역의 K팝 톱 송 차트에 진입했으며, 신보 ‘델룰루 팩’ 또한 13개 국가 및 지역의 K팝 톱 앨범 차트에 이름을 올리고 있다.

지난해 데뷔앨범 ‘언컷 젬(UNCUT GEM)’에서 다듬어지지 않은 솔직하고 유쾌한 매력을 선보였다면 이번 앨범에서는 ‘함께 소원을 빌어보자’는 메시지를 전한다. 앨범명 ‘델룰루(Delulu)’는 ‘망상적인’이라는 의미의 ‘델루셔널(Delusional)’을 축약한 신조어다.

‘404 Not Found’를 ‘좌표 없이 존재하는 자유’로 재해석해 키키의 세계관 안에서는 망상도 현실이 될 수 있다는 가능성을 연다. 여기에 모든 세대를 아우를 수 있는 음악의 힘이 더해졌다. ‘404(New Era)’는 UK 하우스와 개러지 사운드를 기반으로 한 중독성 강한 비트 위에 멤버들의 개성 있는 보컬과 래핑이 조화를 이룬 곡이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]