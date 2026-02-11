“미디어발전위 조속 구성”…방송·OTT 한 번에 담은 ‘통합미디어법’ 논의 본격화

김종철 방송미디어통신위원장이 10일 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 인사말을 하고 있다. 사진=뉴시스

미디어 산업 전반을 아우르는 통합미디어법 논의가 급물살을 타고 있다. 방송과 온라인동영상서비스(OTT)를 하나의 법 체계 안에 담는 것이 핵심으로 올해로 26년 된 현행 방송법의 틀이 전면 재정비될지 주목된다.

11일 국회와 방송미디어통신위원회 설명을 종합하면 기존 방송과 OTT 간 비대칭적 관리·규제를 해소하는 통합미디어법을 추진 중이다. 여당을 중심으로 관련 법을 마련해 초안을 공개한 데 이어 방미통위도 외부 전문가 간담회를 여는 등 적극적이다.

현행 방송법 체계는 2000년 개정돼 그동안 급변한 미디어 환경을 담아내지 못하고 있다는 지적이 끊임없이 제기됐다. 방송과 영상미디어 콘텐츠, OTT 등은 방송법, IPTV(인터넷TV)법, 전기통신사업법 등으로 분산 규정돼 있다. 지상파와 케이블, IPTV를 넘어 넷플릭스, 유튜브 등 다양한 플랫폼이 탄생했음에도 변화 없이 유지됐다.

부처도 제각각이다. 방미통위는 지상파와 유료방송 업무 등을 맡고 있고 과학기술정보통신부는 OTT 등 온라인 플랫폼, 문화체육관광부는 콘텐츠 진흥 업무를 담당한다. 급변한 미디어 시장에 비해 제도가 산업을 따르지 못하는 상황 탓에 통합미디어법 논의는 십수년 간 이어져 왔지만 입법은 매번 좌초됐다.

그러다 지난달 국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장인 최민희 더불어민주당 의원이 통합미디어법 관련 토론회를 열고 시청각미디어서비스법안(가칭)을 발표하면서 법제화 추진에 힘을 실었다. 지난해 최민희 국회 과방위원장 직속 통합미디어법 태스크포스(TF)가 출범해 논의를 이어온 결과다.

시청각미디어서비스법은 지상파와 IPTV·OTT·유튜브 등을 하나의 법체계로 통합하는 것이 골자다. 기술 기준의 방송 개념을 서비스 성격 중심의 시청각미디어 개념으로 전환하고 이를 공공영역과 시장영역으로 구분해 각자의 영역에 부합하는 책무와 자율성을 부여한다. 공공영역은 공영방송, 지상파방송, 보도채널이 해당되며 시장영역은 콘텐츠와 플랫폼 서비스로 구분된다.

콘텐츠는 실시간, 비실시간(VOD), 이용자 제작 콘텐츠로 세분화하며 플랫폼은 전송망 보유 여부에 따라 규제를 차등 적용한다. 자체 전송망 없이 정보통신망을 이용하는 넷플릭스와 유튜브는 설비 미보유 플랫폼으로 분류됐다. 신고제로 관리하되 이용자 보호와 투명성 보고 등 최소한의 공적 의무를 부여한다. 최 의원은 이같은 내용의 초안을 기반으로 의원 입법안을 발의할 예정이다.

이와 별개로 정부 차원에서도 미디어 통합 법제를 추진 중이다. 지난해 방미통위 출범 당시 민관이 참여하는 다층적 미디어발전위원회를 구성하겠다고 밝힌 바 있다. 방미통위와 더불어 과기정통부, 문체부가 참여하는 협의체를 통해 통합미디어 정책을 수립한다는 방침이다.

김종철 방미통위원장은 지난해 12월 취임식에서 “낡은 규제 칸막이를 과감히 허물고, 미래지향적인 통합 미디어 법체계를 마련해야 한다”고 밝혔고 방미통위는 올해 업무계획으로 미디어 통합 법제 마련을 포함했다. 지난달에는 비공개 외부 전문가 간담회를 여는 등 정책연구를 진행 중이다.

지난 10일 열린 국회 과기정통위 업무보고에서도 통합미디어법 제정 필요성이 강조됐다. 이훈기 더불어민주당 의원이 통합미디어법을 위해 정부 차원에서 어떤 노력을 기울이고 있는지 묻자 김 위원장은 “다양한 부처의 이해관계가 조정돼야 할 필요도 있고, 미디어 환경 자체에 대한 정확한 인식도 필요한 부분이 있어 이해관계자 의견 수렴을 병행해서 진행 중”이라며 “정부 내 유관기관과 정책협의회를 구성하는 방안을 검토하는 동시에 국무총리 산하 미디어발전위원회를 조속히 구성해 이 부분에 대한 조정을 해나갈 계획”이라고 밝혔다.

이재명 대통령 또한 지난 대선에서 미디어 환경 변화에 대응하는 법제·거버넌스를 논의하기 위한 미디어 혁신 범국민 협의체 설치를 공약한 바 있다. 국회와 정부의 협력을 통해 조속히 법제화될 경우 26년 만의 미디어 패러다임 전환이 현실화될 전망이지만 향후 정책적 혼선도 예상된다. 특히 OTT 업계의 반발 등이 예상돼 향후 설치될 미디어발전위원회의 실효성 있는 역할이 관건이 될 전망이다.

