낙상 후 고관절 골절 치료... 반치환술 vs 전치환술, 결정은?

낙상이 모두 고관절 골절로 이어지는 것은 아니지만, 고령이거나 뼈가 약한 경우, 균형 감각이 저하되면 작은 충격에도 고관절 골절로 이어질 가능성이 높아진다. 고관절은 체중을 지탱하는 핵심 관절로, 손상 시 보행 기능에 직접적인 영향을 미치기 때문에 주의가 필요하다.

고관절 골절이 발생하면 단순 통증에 그치지 않고, 체중을 싣는 동작 자체가 어려워지는 경우가 많다. 다리를 들거나 움직이는 과정에서 통증이 심해 침상에서 일어나기 힘들어지고, 이에 따라 일상생활 전반이 제한될 수 있다. 이러한 특성 때문에 고관절 골절은 다른 부위 골절에 비해 치료 접근이 더욱 중요하다.

대부분의 고관절 골절은 보존 치료만으로는 충분한 회복을 기대하기 어렵다. 실제 임상에서는 수술적 치료가 필요한 경우가 많으며, 가능한 한 빠른 시기에 수술을 시행하는 것이 회복에 유리하다. 수술이 지연될 경우 장기간 침상 안정이 필요해지면서 폐렴, 욕창, 전신 근력 저하와 같은 합병증 위험이 함께 증가할 수 있다.

고관절 골절 수술 방법은 골절이 발생한 위치와 뼈의 상태, 연령 등을 종합적으로 고려해 결정된다. 비교적 젊은 연령에서 발생한 대퇴골 경부 골절의 경우에는 금속 나사나 금속 정을 이용해 뼈를 고정하고 유합을 유도하는 방식이 적용될 수 있다. 이 방법은 자신의 관절을 최대한 보존하는 데 목적이 있다.

반면 고령이거나 뼈가 약한 경우에는 인공 관절을 이용한 수술이 선택된다. 인공 관절 수술은 대퇴골 머리만 치환하는 반치환술과, 대퇴골 머리와 비구를 함께 치환하는 전치환술로 나뉜다. 환자의 활동량과 기존 관절 상태, 향후 보행 가능성을 종합해 적절한 수술 방법을 결정하게 된다.

수술 이후에는 재활 과정이 중요한 단계로 이어진다. 조기 보행과 근력 회복을 목표로 단계적인 재활 치료가 진행되며, 이를 통해 일상생활 복귀를 돕는다. 동시에 재낙상을 예방하기 위한 환경 점검과 균형 능력 관리도 함께 이뤄지는 것이 바람직하다.

동탄 삼성본병원 권규백 원장(정형외과 전문의)은 “고관절 골절은 대부분 수술적 치료가 필요한 질환으로, 낙상 이후 통증이나 보행 장애가 나타난다면 빠른 진단과 치료가 필요하다”라고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

