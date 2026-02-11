이은지, 유병재·유규선 설립 블랙페이퍼 전속 계약…“새로운 도약”

코미디언 이은지가 유병재와 유규선 대표가 설립한 크리에이티브 아티스트 매니지먼트 ‘블랙페이퍼(BLACKPAPER)'에 전격 합류하며 새로운 도약을 알렸다.

블랙페이퍼는 11일 "대체 불가능한 에너지와 천재적인 희극 감각을 가진 이은지와 전속 계약을 체결했다"며 "이은지가 가진 무궁무진한 잠재력이 블랙페이퍼의 기획 역량과 만나 기존 포맷에 얽매이지 않는 신선한 콘텐츠를 선보일 것"이라고 밝혔다.

블랙페이퍼는 아티스트 개개인의 색깔이 담긴 독창적인 콘텐츠를 성공적으로 안착시켜 온 크리에이티브 스튜디오다. 유병재와 조나단처럼 강력한 팬덤을 보유한 아티스트는 물론, <72시간 소개팅>의 연출자이자 크리에이터 ‘원의독백’으로 알려진 임승원, 웹드라마 ‘좋좋소’의 제작자 이태동 감독, 유튜브 크리에이터 짐미조, 인스타그램 툰작가 아이디어보부상 등 다양한 분야의 창작자들이 모여 시너지를 내고 있다.

블랙페이퍼는 디즈니+, 티빙 등 다양한 플랫폼과 협업하며 필모그래피를 쌓아 왔으며, 특히 최근 유규선 대표가 기획하고 원의독백이 연출한 <72시간 소개팅>은 대중으로부터 탄탄한 기획 역량을 인정받으며 센세이션을 일으켰다.

이은지는 이러한 블랙페이퍼의 제작 인프라를 바탕으로 기존 방송 활동뿐 아니라, 자신의 감각을 녹여낸 다채로운 포맷의 콘텐츠 제작에도 본격적으로 나설 계획이다.

블랙페이퍼 유규선 대표는 "이은지는 기획자와 연기자의 경계를 자유롭게 넘나드는 영리한 아티스트"라며 "블랙페이퍼는 그녀가 마음껏 상상하고 이를 현실화할 수 있는 최적의 파트너가 될 것"이라고 전했다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

