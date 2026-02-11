마블 라이벌즈 시즌6.5 13일 개막, 엘사 블러드스톤 전장에 합류

[이미지 제공-넷이즈게임즈]

마블 IP 기반의 PVP 슈팅 협동 게임 마블 라이벌즈가 오는 13일 ‘박물관의 밤 (Night at the Museum)’ 시즌 6.5 업데이트 소식을 11일 전했다.

시즌 6.5 업데이트에는, 신규 듀얼리스트로 엘사 블러드스톤이 합류한다. 또 팀업 스킬의 대폭 변화, 단기 토너먼트 이벤트인 ‘데드풀의 몬스터 킹덤 챔피언십, 2월 기념일 이벤트 등 다양한 신규 콘텐츠를 만나볼 수 있다.

딜러 역할의 듀얼리스트 신규 히어로 엘사 블러드스톤은, 다양한 무기와 함정을 자유자재로 사용하는 것은 물론 소환수를 활용할 수 있는 전천후 히어로다. 특히 적에게 더 많은 데미지를 부여할수록 쿨다운을 감소시키는 특성 등 딜러에 최적화 된 스킬들을 보유하고 있다. 또한 연기 몬스터 디아블로를 소환해 적을 함정에 빠트릴 수 있으며, 궁극기를 시전하면 엘사 내면에 결합한 괴력의 몬스터 글라트록스(Glartrox)를 소환해 적을 압도할 수 있다.

시즌6.5 업데이트와 함께 팀업 조합에도 대폭 변화가 적용된다. 판타스틱 포의 팀업 조합은 해체되며, 인비지블 우먼이 닥터 스트레인지와 함께 ‘사이오닉 대혼란’ 팀업 조합을 이루게 된다. 팀업 스킬이 가동되면 닥터 스트레인지의 ‘암흑의 소용돌이’가 ‘사이오닉 소용돌이’로 변환돼 더 강한 성능을 발휘할 수 있다.

신규 히어로 엘사 블러드 스톤은, 데드풀과 제프의 조합인 ‘미스터 풀의 차원 간 장난감 상자’ 조합에 더해져, 팀업 시너지를 즐길 수 있다. 또한 씽은 이전 헐크와 블랙팬서의 ‘감마 충전’ 팀업 조합에 합류하고, 미스터 판타스틱은 라쿤과 스타로드의 팀업인 로켓 네트워크에 새롭게 합류해, 신규 팀업 성능을 뽐낼 수 있다.

기념일과 휴일을 빛내는 이벤트도 진행된다. 발렌타인 데이인 14일에는 크라코아에서 진행된 갬빗과 로그의 결혼 후를 테마로 한 웨딩 카 퍼레이드가 타임즈 스퀘어 맵에서 진행되며, 플레이어는 이벤트에 참가해 스타 코인을 획득할 수 있다. 또한 설 연휴에는 타임즈 스퀘어 맵에서 사자춤 공연을 관람할 수 있으며, 참가를 통해 새뱃돈 스타 코인을 획득할 수 있다.

21일부터 22일 양일간은 데드풀이 주최하는 단기 토너먼트 시합 이벤트 ‘몬스터 킹덤 챔피언십’도 실시된다. 해당 챔피언십은 2명 또는 6인 이상으로 팀을 이뤄 경쟁에 참가하는 토너먼트가 각각 진행되며, 랭킹이나 플랫폼 등 참가 제약이 전혀 없는 이벤트 시합이다. 이벤트 매치의 참가 성적에 따라 플레이어들은, 스타 코인, ‘불안정한 분자’, 한정 네임 플레이트 등 다채로운 보상을 획득할 수 있다.

한편, 마블 라이벌즈의 국제 e스포츠 대회인 ‘이그나이트 2026’의 참가자, 글로벌 12개 팀에 대한 소식도 전해졌다. 한국의 젠지, 일본의 리젝트 등이 포함되었다. 공식 토너먼트는 3월말 시작될 예정이며, 대회 관련 추가 소식 및 일정도 공개될 예정이다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

