‘춘절 특수’ 온다… 중국 관광객 19만명 한국 찾는다

[서울=뉴시스] 김진아 기자 = 지난 9월 말 시행된 중국인 단체관광객의 무비자 입국 허용과 개별 관광객 증가로 면세점 수요가 늘어나는 가운데 19일 서울 중구 롯데면세점 명동점에서 중국인들이 입장을 위해 대기하고 있다. 2025.11.19. bluesoda@newsis.com

역대 최장 기간으로 이어지는 중국 춘절 연휴를 맞아 한국을 찾는 관광객이 최대 19만명에 이를 것으로 전망된다.

방한 수요 증가세가 이어지는 가운데 문화체육관광부는 한국관광공사와 현지 마케팅과 국내 환대 프로그램을 확대하며 관광객 유치에 나섰다. 올해 춘절은 오는 15일부터 23일까지다.

중국인의 방한 관광 규모는 작년에 이어 올해도 커지고 있다. 지난 1월 한국을 방문한 중국인은 작년 같은 기간 대비 20%가 넘는 성장세를 보였다. 2025년 평균 증가율인 19.1%를 상회했다.

이번 중국 춘절 연휴 동안 한국을 방문하는 중국인 관광객은 최대 19만 명일 것으로 예측된다. 2025년 춘절 일평균 대비 44% 증가한 수준이다. 특히 춘절 연휴 혼잡을 피하고 여행경비의 부담을 줄이기 위해 연휴가 시작되기 2주 전부터 한국을 방문하는 관광객 수요를 더하면 규모는 더욱 확대될 것으로 보인다.

한국관광공사 중국지역센터장은 “중국 화북지역 여행업계에 따르면 본격적인 겨울방학을 맞이해 가족 단위의 여행수요도 증가해 방한 관광(패키지) 상품의 모객 규모가 전년 대비 4~5배 증가하는 특성을 보이고 있다”며 “산동 지역의 경우 ‘서울+부산’ 2개 목적지 상품에 대한 선호도가 높아지는 등 단체상품의 고품격화도 진행되고 있다”고 밝혔다.

이에 문체부와 공사는 중국인 개별관광객(작년 입국객 중 70% 이상 추산)을 대상으로 공사 중국지사를 통해 현지 마케팅*을 펼치고 있다.

먼저 지난 1월부터 한국을 관광 목적지로 하기 위해 중국 현지 생활플랫폼 ‘징둥’, 국제 온라인 여행사(OTA) ‘씨트립’, 모바일 결제사 ‘위챗페이’ 등과 협업해 방한 ▲하루 관광 상품(베이징 지사-징둥 협업) ▲국내 교통수단 할인권(상하이 지사-씨트립 협업) 등 혜택을 제공하고 있다.

광저우 지사는 설경을 보기 힘든 중국 남부지역을 대상으로 겨울방학을 맞이해 강원특별자치도와 함께 강원 방문상품을 판촉하고 자녀동반의 경우 기념품을 증정하는 등 눈꽃 관광과 교육 여행을 동시에 판매하고 있다.

한국에서는 환대로 방한 여행 열기를 잇는다. 명동에서는 공사와 알리페이가 공동으로 ‘환영 이벤트존’을 운영한다. 한국에서의 편리한 결제가 즐거운 기억이 될 수 있도록 방문객들이 사진을 찍을 수 있는 체험관 등을 설치한다.

제주 국제공항에서는 ‘환대 부스’를 운영한다. ‘말띠 해’를 주제로 붉은 말 열쇠고리(키링) 등을 제공하고 제주의 친환경 관광 표어인 ‘제주와의 약속’에 맞춰 환경을 보호하는 지속 가능한 방한 여행을 홍보한다.

문체부 정책 담당자는 “중국인의 한국 여행은 이미 한국의 일상에 스며드는 체류형 여행으로 변했다”며 “문체부는 올해도 여행 흐름에 맞춰 중국인 관광객들이 K-뷰티, K-미식, K-콘텐츠 등 한국의 일상 문화를 체험할 수 있도록 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]