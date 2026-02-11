엠게임, ‘열혈강호 온라인’→‘귀혼M’ 설 이벤트 진행

엠게임이 설 명절을 맞아 인기 온라인게임 3종에서 이벤트를 열고 풍성한 혜택을 제공한다.

엠게임은 자사가 서비스 중인 ‘열혈강호 온라인’, ‘나이트 온라인’, ‘귀혼M’에서 다양한 설날 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다.

먼저 코믹 무협 MMORPG(다중접속역할수행게임) 열혈강호 온라인은 오늘부터 25일까지 설날 이벤트를 실시한다. 현발파 마을에는 붉은 말 NPC(지정불가캐릭터)가 등장해 명절 분위기를 더하며, 이용자는 해당 NPC로부터 총 5종의 이벤트 의뢰를 수행하고 경험치 보상과 세뱃돈을 획득할 수 있다. 획득한 세뱃돈은 복주머니, 설날 별호 꾸미기 세트 등 다양한 아이템으로 교환 가능하다.

이와 함께 화련홍이 만든 떡국과 만둣국, 탕약 등 회복 아이템이 판매되며 한복을 착용한 뒤 중립지역인 현발파 내 NPC 장문과 허신의, 팔괘노인에게 세배를 하면 세뱃돈을 받을 수 있는 이벤트가 진행된다. 현발파 앞마당에는 대형 윷놀이 판이 설치돼 시봉함(윷) 아이템을 이용해 설날 윷놀이를 즐길 수 있다.

국가 간 대전을 소재로 한 정통 MMORPG 나이트 온라인은 내달 10일까지 명절 기념 이벤트를 진행한다. 모라돈 지역에서는 어르신 NPC에게 세배 인사를 통해 다양한 보상을 획득할 수 있으며, 이슬란트 지역에 거대한 팽이가 등장하고, 처치 시 스위칭 프리미엄 교환권과 회복 물약 등이 담긴 복주머니를 획득할 수 있다.

또 각 국가 본성에는 잔소리 유령이 출현해 처치 시 경험치 퀘스트 쿠폰과 버프 보석을 제공한다. 이 밖에도 이용자는 자신의 레벨에 맞는 몬스터를 처치해 떡국 재료를 수집하고, 이를 통해 다양한 버프 아이템과 게임 몬스터의 선제공격을 막아주는 까치엄마 변신 주문서를 획득할 수 있다.

캐주얼 무협 횡스크롤 RPG(역할수행게임) 귀혼M은 오는 26일까지 설날 이벤트를 진행한다. 이용자는 설날 미션 이벤트를 통해 떡국 재료와 이벤트 전용 윷 아이템을 획득할 수 있으며, 이를 활용해 윷놀이 이벤트와 떡국 만들기 이벤트에 참여할 수 있다.

또 설날 행운패 이벤트를 통해 일일 버프 효과가 강화되며, 복주머니 미션 이벤트를 통해 각종 강화 아이템을 얻을 수 있다. 특히 오는 14일부터 18일까지 진행되는 설날 접속 이벤트에서는 매일 접속 시 유물 강령 소환권과 경험치 증가 아이템이 지급될 예정이다.

