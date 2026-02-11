이지혜, “영유 안 보내도 된다” 발언 논란…온라인 반응 엇갈려

사진 = 이지혜 SNS 계정

방송인 이지혜의 영어유치원(영유) 관련 발언이 맘카페와 온라인 커뮤니티에서 논쟁을 불러왔다.

이지혜는 10일 자신의 SNS에서 한 팔로워가 남긴 “영유 안 보내면 후회할까요”라는 질문에 “노노. 엄마의 소신만 있으면 남들 따라가지 않아도 됩니다”라고 답했다.

해당 발언을 두고 일부 맘카페와 온라인 커뮤니티에서는 갑론을박이 이어지고 있다. 특히 이지혜는 과거 두 딸을 모두 영어유치원에 보냈으며, 큰 딸은 현재 연간 학비 1,200만 원의 사립 초등학교에 다니고 있어 논란이 더욱 커졌다.

누리꾼들은 “자기는 보내놓고 할 수 있는 말이냐”, “현실과는 동떨어진 조언 같다”며 비판하는 한편, “직접 경험해봤기 때문에 할 수 있는 말일 수도 있다”, “결국 선택은 각 가정의 몫”이라며 옹호하는 목소리도 있었다.

한편, 이지혜는 2017년 세무사 문재완 씨와 결혼해 두 딸을 두고 있으며, 방송 활동과 함께 개인 유튜브 채널 ‘밉지 않은 관종언니’를 운영하는 등 활발히 활동하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]