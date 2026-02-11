넷마블, ‘솔:인챈트’ 3월5일 사전등록 실시

솔:인챈트 사전등록 예고 이미지. 넷마블 제공

넷마블 신작 MMORPG 솔:인챈트(SOL:enchant)가 다음달 사전등록을 시작한다.

11일 넷마블에 따르면 솔:인챈트 사전등록은 오는 3월5일부터 공식 브랜드 사이트, 앱 마켓 등을 통해 진행된다.

사전등록 참여 시 일정 기간 동안 수량 제한 없이 사용 가능한 무한의 체력 회복제를 비롯해 인게임에서 사용할 수 있는 특별 보상을 지급한다. 사전등록 시작과 함께 게임 클래스 소개 영상이 공개되며 이후 순차적으로 정보가 제공될 예정이다.

솔:인챈트는 신(神)이라는 차별화된 콘셉트를 바탕으로 개발 중인 게임으로, 기존 MMORPG의 직업·전투 구조를 확장해 캐릭터 성장과 스킬 운용에 전략성을 더한 것이 특징이다.

넷마블은 지난해 11월 지스타 2025에서 대형 LED 기반의 인터랙티브 미디어 아트로 구성된 체험형 야외 부스를 통해 관람객들에게 게임의 핵심 콘텐츠인 신권 등을 처음 선보이며 높은 호응을 받았다. 이를 기점으로 티저 사이트와 공식SNS를 오픈하고, 티저 영상 등 게임 정보를 순차적으로 공개하며 출시 전 기대감을 형성하고 있다.

리니지M 개발진 주축의 신생 개발사 알트나인이 개발하고 넷마블이 퍼블리싱하는 솔:인챈트는 상반기 출시 예정이다.

