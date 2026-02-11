씨피컴퍼니, 한국 공식 온라인 스토어 론칭

사진: 씨피컴퍼니

50년 전통을 자랑하는 씨피컴퍼니(C.P. Company)는 한국 공식 웹사이트를 론칭했다고 11일 밝혔다.

이번 공식 웹사이트 개설로 고객은 보다 안전하고 편리한 환경에서 정품을 구매할 수 있으며 공식 온라인 스토어 이용 고객을 대상으로 한 혜택도 마련됐다.

브랜드에 따르면 씨피컴퍼니는 가품 문제를 근본적으로 해결하기 위한 전략적 조치로 한국 공식 웹사이트를 론칭했다. 최근 온라인 시장에서 가품 유통이 증가하면서, 고객이 안심하고 정품을 구매할 수 있는 환경을 마련하는 것이 브랜드의 주요 과제가 됐다. 공식 웹사이트를 통해 판매되는 모든 제품은 정품 인증이 보장되며, 이를 통해 국내 고객 신뢰를 한층 강화할 방침이다.

한국 공식 웹사이트를 통한 구매 고객은 차별화된 혜택을 누릴 수 있다. 씨피컴퍼니는 한국 공식 온라인 스토어 오픈을 기념해 온라인 익스클루시브 상품을 선보이는 한편, 한정 기프트 프로모션을 운영해 일정 금액 이상 구매 고객에게 사은품을 증정할 예정이다.

기프트 프로모션과 함께 다양한 라인의 상품 런칭과 관련 정보는 씨피컴퍼니 공식 웹사이트와 뉴스레터를 통해 안내될 예정이다.

