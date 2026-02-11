AOA 출신 지민, 노출도 당당하게… 파격 스타일 공개

사진 = 지민 SNS 계정

그룹 AOA 출신 지민이 과감한 패션으로 시선을 끌었다.

지난 10일 지민은 자신의 SNS에 “MORNING”이라는 글과 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 지민은 스포티한 집업 재킷을 착용한 모습이다. 재킷을 오픈한 스타일링으로 힙하고 자유로운 분위기를 연출하며 자신만의 개성을 드러냈다. 과감한 패션 선택으로 시선을 사로잡았다.

또한 지민은 당당한 포즈로 어깨와 가슴 라인의 타투를 드러내며 강렬한 존재감을 발산했다.

한편 지민은 2012년 AOA 멤버로 데뷔했으나, 2020년 전 멤버 권민아의 폭로 이후 그룹을 탈퇴했다. 이후 연예 활동을 중단하고 공백기를 보냈으며, 2022년 FNC엔터테인먼트와의 전속계약을 종료했다.

이후 새 출발에 나선 지민은 솔로 아티스트로서 ‘BOXES’, ‘Twinkle Little Star’, ‘WALKING TALKING’, ‘0108’ 등의 앨범을 발매하며 음악 활동을 이어가고 있다.

