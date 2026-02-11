윤도현, 건강 문제로 결국 공연 연기… “치료에 전념”

밴드 YB의 보컬 윤도현. 사진 = 뉴시스

밴드 YB의 보컬 윤도현이 건강 악화로 인해 예정됐던 공연을 연기했다.

소속사 디컴퍼니는 지난 10일 공식 SNS를 통해 오는 14일과 15일 울산에서 열릴 예정이었던 공연을 연기한다고 밝혔다. 소속사는 “윤도현이 지난 주말 공연 후 목 상태가 급격히 악화해 당분간은 치료에 전념해야 한다는 의사 소견을 받았다”며 사과의 뜻을 전했다.

이어 “윤도현 및 공연 관계자 간의 신중한 논의 끝에 추후 투어의 안정적인 진행과 완성도 있는 공연을 위해 부득이하게 이번 주 울산 공연을 연기하게 됐다”며 “공연을 기다리며 소중한 시간을 내어주신 관객 여러분께 깊은 사과의 말씀을 드린다”고 밝혔다.

소속사는 이번 결정에 대해 “윤도현의 건강 회복과 앞으로 투어를 책임감 있게 이어가기 위한 불가피한 판단”이라고 강조했다. 연기된 울산 공연은 오는 3월 28일과 29일, 울산 KBS홀에서 진행될 예정이다. 소속사는 “빠른 회복 후 더 좋은 모습으로 찾아뵐 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

윤도현 역시 자신의 SNS를 통해 “너무나 무거운 마음이다. 치료에 전념하고 광주에서는 다시 원래의 컨디션으로 꼭 돌아오겠다”고 전했다.

한편 윤도현은 2021년 희귀 혈액암인 위말트 림프종 진단을 받고 약 3년간의 투병 끝에 완치 판정을 받은 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]