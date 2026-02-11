설 연휴 몰아보자…카카오엔터, 신작 웹툰 4종 공개

대체역사물 장르에 한 획을 그은 노블코믹스부터 흥미진진한 육아물까지 카카오엔터테인먼트가 설 연휴 기간에 맞춰 기대 신작 웹툰 4종을 공개한다.

11일 카카오엔터에 따르면 오는 14일 공개되는 카카오페이지 검은머리 미군 대원수는 큰 팬덤을 보유한 동명 웹소설을 각색한 전쟁 판타지 웹툰이다. 원작은 웹소설 업계에 대체역사물이란 장르를 정착시킨 작품이다. 1·2차 세계대전 당시 미군 육군 장교로 환생한 한국인 김유진의 이야기를 그렸다. 다이내믹한 전개와 전장 고증, 액션신 등 다채로운 매력을 웹툰으로 흥미진진하게 그려내는 데 공을 들였다.

15일 공개되는 카카오페이지 힘숨찐 어린이가 아빠를 찾습니다는 뛰어난 창작진이 합심한 육아물이다. 가장 강한 기사였던 아빠가 의문의 사고로 죽은 뒤 네 살 주인공 아스티에가 특별한 기회를 얻어 과거의 아빠를 찾으러 가는 이야기다. 로맨스판타지 인기 장르인 육아물에 모험 설정을 결합한 독특한 스토리텔링을 특징으로 한다.

맥퀸스튜디오 작가의 신작 웹툰 무색의 빛도 같은 날 카카오웹툰에서 공개된다. 맥퀸스튜디오는 비밀사이, 아쿠아맨 등 공개하는 작품마다 큰 인기를 모은 작가다. 무색의 빛은 서서히 서로에게 물들어가는 세 인물의 관계를 몰입감 있게 그린 작품이다. 대학 강의에서 동갑내기 주환을 만나게 되고 매혹적인 세상을 만나는 주인공 서진의 시선으로 이야기가 전개된다. 매 작품 섬세한 심리묘사와 스토리텔링으로 팬덤을 모아온 작가의 더욱 깊어진 감성과 매력을 느낄 수 있다.

16일 공개되는 카카오웹툰 진심으로는 만화계 오스카상으로 불리는 하비상을 수상한 마영신 작가의 신작이다. 이야기는 음대 진학을 앞둔 피아니스트 주인공 용성일이 일탈을 즐기다 들개에 손가락이 잘리는 사고가 벌어지며 시작된다. 꿈을 잃은 후 방황하던 성일은 영화판에 우연히 발을 들이고, 감독 구현용을 만나면서 새로운 세계를 마주하며 벌어지는 이야기다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

