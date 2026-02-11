서울바른세상병원 양희석 원장, 대한척추신경외과학회 제10차 동계학술대회 초청 연자로 발표

서울바른세상병원 신경외과 전문의 양희석 원장이 전북 무주리조트에서 열린 대한척추신경외과학회 제10차 동계학술대회에서 초청 연자로 나서 국내 내시경 척추 수술 교육 시스템과 최신 수술 기법에 대해 발표했다.

대한척추신경외과학회 제10차 동계학술대회는 지난 1월 16일부터 17일까지 전북 무주리조트에서 개최됐으며, 국내외 척추 분야 의료진들이 참석해 최소침습 척추 수술의 최신 치료 동향과 임상 경험을 공유하는 자리로 마련됐다. 특히 이번 학술대회는 내시경 척추 수술 분야의 발전 방향과 글로벌 협력 확대에 대한 논의가 활발히 이루어지며 높은 관심을 받았다.

양희석 원장은 ‘Current Status of Fellowships Program In Korea’를 주제로 발표를 진행했다. 이번 발표에서는 국내 내시경 척추 수술 교육 프로그램의 현황과 발전 과정, 그리고 세계적으로 경쟁력을 확보하게 된 배경에 대해 집중적으로 다뤘다. 또한 대만, 일본, 인도 등 해외에서 초청된 척추 분야 전문 의료진들과 함께 발표를 진행하며 한국 척추 의료기술의 수준과 교육 시스템의 우수성을 국제적으로 공유했다.

양 원장은 국내에서 빠르게 발전해 온 내시경 척추 수술 교육 체계가 전문 의료진 양성에 큰 역할을 하고 있으며, 체계적인 수련 과정과 임상 경험 축적이 한국이 세계적인 내시경 척추 수술 강국으로 성장할 수 있었던 중요한 요인이라고 설명했다. 이와 함께 실제 임상 사례와 연구 자료를 바탕으로 국내 의료진의 치료 성과와 학술적 성과를 소개하며 참석자들의 관심을 모았다.

발표에서는 양방향 척추 내시경 수술(Biportal Endoscopic Spine Surgery)에 대한 내용도 함께 다뤄졌다. 양방향 척추 내시경 수술은 두 개의 작은 통로를 통해 내시경과 수술 기구를 각각 삽입해 병변을 치료하는 최소침습 수술 기법으로, 기존 개방형 척추 수술에 비해 정상 조직 손상이 적고 회복이 빠른 것이 특징이다. 또한 수술 시 시야 확보가 용이해 정밀한 병변 치료가 가능하며, 환자의 수술 후 통증 감소와 빠른 일상 복귀에 도움이 되는 치료 방법으로 평가받고 있다.

양 원장은 발표를 통해 최소침습 척추 수술 기술이 환자 중심 치료 패러다임 변화의 핵심 요소로 자리 잡고 있으며, 향후 의료기술 발전과 함께 교육 프로그램의 국제적 협력이 더욱 중요해질 것이라고 강조했다

양희석 원장은 “내시경 척추 수술은 환자의 회복 속도와 치료 만족도를 높일 수 있는 중요한 치료 기술로, 의료진의 숙련도와 체계적인 교육 시스템이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 국내외 학술 교류와 연구 활동을 통해 안전하고 효과적인 척추 치료 기술 발전에 기여하고, 환자들에게 보다 정밀하고 부담이 적은 치료를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 양희석 원장은 그동안 해외 의료진 대상 교육 프로그램과 학술 강연을 통해 양방향 척추 내시경 수술 기법을 전수해 왔으며, 다양한 국제 학회와 교육 과정에 초청 연자로 참여하며 활발한 학술 활동을 이어오고 있다.

