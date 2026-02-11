프로미스나인, 4월1일 日 데뷔…첫 EP ‘라이크 유 배터’ 발매

그룹 프로미스나인(fromis_9)이 일본에서 본격적인 데뷔를 알린다.

11일 소속사 어센드에 따르면 오는 4월1일 프로미스나인이 일본 데뷔 EP ‘라이크 유 배터(LIKE YOU BETTER-japanese ver.)’를 발매하고 현지 활동에 돌입한다.

이번 프로미스나인의 일본 EP에는 지난해 한국에서 발매된 프로미스나인의 미니 6집 ‘프롬 아월 투엔티스(From Our 20's)’ 타이틀곡 라이크 유 배터와 ‘러브=디재스터(Love=Disaster)’가 일본어 버전으로 담긴다. 여기에 일본 오리지널곡 ‘스카이 러너(Sky Runner)’, 각 곡의 인스트루멘털까지 총 6곡이 수록된다.

프로미스나인은 이에 앞서 오는 28일 일본 도쿄에서 2025-26 프로미스나인 월드 투어 앙코르 나우 투모로우-인 도쿄를 개최하고 현지 팬들과 만난다.

프로미스나인은 지난해 국내에서 프롬 아월 투엔티스, 리메이크 디지털 싱글 하얀 그리움을 발매하며 열일 행보를 펼쳤다. 특히 프롬 아월 투엔티스의 타이틀곡과 하얀 그리움으로 음악방송 1위를 차지하는 등 괄목할 만한 성과를 거뒀다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]